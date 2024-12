俄美女演員海邊做瑜珈！遭巨浪捲入海滅頂亡　旅客拍下恐怖瞬間

#BREAKING ???? | Russian actress Kamilla Belyatskaya, 24, tragically died after being swept off a cliff by a wave while practising yoga on Koh Samui, Thailand. #russianactress #KamillaBelyatskaya #Yoga #Kohsamui #Thailand #Died #Sea pic.twitter.com/DG2qO5jM42

記者趙蔡州/綜合報導

俄羅斯女演員卡蜜拉(Kamilla Belyatskaya)婚前跟男友到泰國蘇梅島渡假,11月29日她獨自到海邊一處岩石上做瑜珈,不料過程中遇上巨浪襲擊,她反應不及被捲進海中,當時有1名男子目擊跳下水救援,但沒有救援成功,2人雙雙失蹤,直到3天後她的遺體才在附近海灘被發現,確定死亡。

綜合外媒報道,卡蜜拉11月跟男友到泰國蘇梅島渡假,11月29日她獨自開車前往島上一處海邊,接著拿出準備好的瑜珈墊,走到海岸邊緣一顆巨石上,面對大海一邊拍影片一邊做瑜伽,不料過程中突然有一個大約3公尺高的巨浪打上岸,她反應不及瞬間被海水捲入海中。

▲俄美女演員海邊做瑜珈,遭巨浪襲擊捲入海中,滅頂慘死。(圖/翻攝自X)

卡蜜拉落海後在海面上不斷掙扎,但當時的海況實在太惡劣,她無法自行返回岸邊,最終整個人被海水淹沒、不見蹤影。事發時,有男子看見卡蜜拉落水,立刻跳下水試圖救援,但沒有救援成功,最後力竭跟著卡蜜拉一起消失在海中。

事件發生時,有不少遊客正在附近觀光,有遊客錄影時意外拍下卡蜜拉被巨浪襲擊的瞬間,影片可以看見當時的天候及海況非常差,卡蜜拉被巨浪襲擊後立刻消失在鏡頭前。

當地警消收到通知後,只花了15分鐘就趕到現場,但由於海況太差,無法下海救援,直到3天後,才在距離事發地點1公里外的沙灘上找到卡蜜拉的遺體,至於跳下水救人的男子則尚未尋獲。

救援中心負責人蘇巴塞特(Chaiyaporn Subprasert)表示,事發地點是一般風景區,並非游泳區,死者可能沒有預料到海浪會打這麼高,才會反應不及被捲入海中,事件發生後,通過岩石區的通道已經關閉,避免類似意外再次發生。

卡蜜拉的男友事後悲傷說,當天卡蜜拉聲稱要去打網球,他不知道女友會跑到海邊做瑜伽,他們原本12月中旬就要結婚,連婚紗照都已經拍好了,沒想到會在結婚前發生意外,天人永隔,讓他十分悲痛。

