俄美女演員海邊做瑜珈！遭巨浪捲入海滅頂亡　旅客拍下恐怖瞬間

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯女演員卡蜜拉（Kamilla Belyatskaya）婚前跟男友到泰國蘇梅島渡假，11月29日她獨自到海邊一處岩石上做瑜珈，不料過程中遇上巨浪襲擊，她反應不及被捲進海中，當時有1名男子目擊跳下水救援，但沒有救援成功，2人雙雙失蹤，直到3天後她的遺體才在附近海灘被發現，確定死亡。

綜合外媒報道，卡蜜拉11月跟男友到泰國蘇梅島渡假，11月29日她獨自開車前往島上一處海邊，接著拿出準備好的瑜珈墊，走到海岸邊緣一顆巨石上，面對大海一邊拍影片一邊做瑜伽，不料過程中突然有一個大約3公尺高的巨浪打上岸，她反應不及瞬間被海水捲入海中。

▲俄美女演員海邊做瑜珈，遭巨浪襲擊捲入海中，滅頂慘死。（圖／翻攝自X）

卡蜜拉落海後在海面上不斷掙扎，但當時的海況實在太惡劣，她無法自行返回岸邊，最終整個人被海水淹沒、不見蹤影。事發時，有男子看見卡蜜拉落水，立刻跳下水試圖救援，但沒有救援成功，最後力竭跟著卡蜜拉一起消失在海中。

事件發生時，有不少遊客正在附近觀光，有遊客錄影時意外拍下卡蜜拉被巨浪襲擊的瞬間，影片可以看見當時的天候及海況非常差，卡蜜拉被巨浪襲擊後立刻消失在鏡頭前。

當地警消收到通知後，只花了15分鐘就趕到現場，但由於海況太差，無法下海救援，直到3天後，才在距離事發地點1公里外的沙灘上找到卡蜜拉的遺體，至於跳下水救人的男子則尚未尋獲。

救援中心負責人蘇巴塞特（Chaiyaporn Subprasert）表示，事發地點是一般風景區，並非游泳區，死者可能沒有預料到海浪會打這麼高，才會反應不及被捲入海中，事件發生後，通過岩石區的通道已經關閉，避免類似意外再次發生。

卡蜜拉的男友事後悲傷說，當天卡蜜拉聲稱要去打網球，他不知道女友會跑到海邊做瑜伽，他們原本12月中旬就要結婚，連婚紗照都已經拍好了，沒想到會在結婚前發生意外，天人永隔，讓他十分悲痛。