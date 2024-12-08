訪日首站閉門會談！林右昌喊話大阪維新會「中國問題是世界問題」

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨秘書長林右昌7日至10日代表黨主席賴清德出訪日本，並與日本大阪維新之會的核心人士進行閉門會談，共同討論東亞安全議題與提升台日交流。林右昌在會中強調，中國問題不只是台灣的問題，也是日本與世界共同的問題，並呼籲所有民主國家要一起努力應對極權威脅。

林右昌昨（7日）抵達日本大阪，他在會談中指出，中俄機艦近年頻繁聯合軍演並進入東海、黃海、日本海與南海，造成區域緊張。同時，中國機艦對台灣的繞台行為幾乎天天上演，使得世界與區域安全的挑戰已經難分彼此遠近，因此他認為台日之間應該發展更緊密的交流合作，以共同應對安全的挑戰。

林右昌也表示，民進黨執政以來，台灣的國際能見度大增，國際社會已充分認知到台灣能夠對世界和平與經濟繁榮做出極大貢獻，期待未來與維新之會建立定期互動機制，增進政黨交流與相互瞭解，他也將代表民進黨主席賴清德，感謝維新之會長期關注台海區域安全與支持台灣。

林右昌在會談中，對現場的熱情反應與溫暖誠摯的關心表示感謝，他認為台日之間不只是朋友，更像家人，也預祝2025年大阪即將舉辦的萬博會順利成功，相信屆時將掀起一波大阪風潮。

另外，大阪市與台南市都有水稻博物館，來自台南的立委郭國文在會中倡議兩個博物館能結為姐妹館，此提議得到與會議員的高度認同。

此次會談，林右昌率領的團隊包括立法委員郭國文、新北市議員山田摩衣及民進黨黨務主管及智庫學者。大阪維新之會出席者則包含眾議員東徹、眾議員和田有一朗、大阪府議會日華親善議員連盟前會長永野孝男等13人。出席者還包括當地重要僑領國策顧問陳天隆、國策顧問謝美香。