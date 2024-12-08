八德第4處社宅規劃設計決標　近部桃醫院和學區規劃100戶

▲八德第4處社宅，近部桃醫院和學區。（示意圖／住宅處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極推動社會住宅政策，在八德區推出第4處社會住宅，位於八德區茄苳段永豐路附近，設計監造標已於113年11月順利決標，由萬有為建築師事務所承攬，規劃100戶並將有市民活動中心及公托中心進駐，預計119年完工、入住，八德區的社會住宅總數累計近1,400戶。

市府住宅處8日說明茄苳段社宅基地為工業區變更住宅區所捐贈之建築用地，基地面積約582坪，初步規劃地上12層，地下2層，房型分別為一房型50戶、二房型30戶及三房型20戶。鄰側為公園用地，鄰近衛福部桃園醫院、永豐高中、新興高中、郵局及永豐路商圈。除了有公車停靠站之外，距未來的紅線桃園醫院站亦僅500公尺，生活及交通機能均非常便利。

▲八德第4處社宅，近部桃醫院和學區

桃園社會住宅設計均已採建築能效1+標章、智慧建築、無障礙住宅，並導入BIM系統進行工程管理，工法上採用整體式衛浴、同層排氣排水，以提升居住品質及延長建築物壽命。

住宅發展處表示，今年開工6處（1,376戶），12月目前正在招標中壢區大江購物中心旁社宅的規劃設計案，明年亦規劃啟動10案，預計至119年將累計竣工社宅達35處，社宅完工數量近1萬戶。