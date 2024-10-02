桃園住宅處推10堂免費都更課程　即日起線上報名

▲桃園住宅處推10堂免費都更課程。（圖／住宅處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

是什麼樣的老房適合都更要件？桃園市政府住宅處1日表示，該處今年8月成立「都更專案辦公室」，不少民眾陸續洽詢都更，為使民眾對都市更新有更深入的認識，住宅處主動出擊走入高風險的海砂屋社區召開說明會，10月21日起將舉辦10堂免費都更課程，歡迎民眾報名參與。

住宅處說明，本次都更系列課程自10/21起分5天辦理，共10堂課完全免費，內容包含都更政策法令、不動產估價、整建維護法令與技術、重建法令權益、都更觀念整合與更新，以及推動實務分享，聘請了產管學界專家們擔任講師、分享實務案例，以深入淺出的方式帶領大家入門都市更新，採線上報名，自即日起至10/14日止。

住宅處提醒，都更課程名額有限，內容具一定連貫性，課程日期分別是10月21日（一）、11月13日（三）、12月5日（四）、12月16日（一）及明(114)年1月16日（四），皆為全天，機會非常難得，打算投入都更的民眾請預留上課時間，完整的參與本次的講座課程。

住宅處邱英哲處長進一步表示，推動舊市區轉型需要政府與民間合作，民間認同都更才是轉動舊城市再生的關鍵，因此都更講座課程非常重要；目前桃園三大都更專案，其中「防災都更專案計畫」及「受理民間申請公辦都更專案計畫」均已公告實施，第三個計畫是「都更推動師」，未來將與更多的民間機構合作，進行更多場次的培訓，以增加推動都更人才。透過多管齊下的方式，提昇桃園都更的量能。「113年度桃園市自主更新教育訓練」報名連結：https://reurl.cc/dyvjbz