君綺醫美善盡企業責任　攜手嘉義縣政府照顧弱勢學生課後學習

▲受資助的嘉義縣學校校長(嘉新國中、梅山國中、布袋國中)分別感謝狀，表達對君綺醫美資助學生課後照顧與學習的感謝。

圖、文／君綺醫美提供

君綺醫美長期關注弱勢學生課後學習，連續三年攜手嘉義縣政府照顧竹崎高中等10所學校辦理晚自習及課後照顧，鼓勵學子向學，讓10所學校的弱勢學生能有安全舒適的課後學習環境，陪伴並點亮學子的求學路。

縣長翁章梁指出，以竹崎高中為例，全校約有2/3的學生均接受弱勢補助，學生常因交通不便及經濟因素無法有舒適的環境可以課後學習，因為君綺醫美的補助，讓國三學生可在放學後及假日到校進行自主增能，締造113年國中教育會考成績5A學生人數創新高的佳績。今年國中教育會考，更有學生因每週六參與君綺醫美補助的教育營，在會考中拿到5A7+的好成績。感謝君綺醫美，撒下善的種子，造福偏鄉學生。教育處補充說明，因為君綺醫美的資源挹注，讓10所學校能運用原有的場地，提供弱勢學生安全的課後照顧環境，也感謝學校教師願意留校溫暖陪伴學子，學校則提供餐盒或點心等讓學生可以適時補充能量，支持家長安心工作減輕照顧負擔，期待能號召更多如君綺醫美的優質企業，加入讓愛延續循環永續的行列。

君綺醫美秉持著「安心、暖心」的理念，堅持使用原廠正貨，年年屢獲各大醫美原廠的正貨冠軍，更每個月定期舉辦醫師研討會持續精進醫術，帶給消費者安心醫療品質和暖心服務體驗，即便已過22個年頭仍未忘初心，就如同多年來在公益的路上也未曾停下腳步，不斷地為社會上各個角落送去溫暖。