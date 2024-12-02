奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

記者翁伊森、陳以昇／嘉義報導

嘉義縣一名18歲女護專生打工下班騎機車回家，在閃光黃燈時左轉進入鄉間道路時，被一部大貨車撞飛，女護專生當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，家屬得知後悲痛萬分，平時女護專生在韓式餐廳打工，當天下班要返家看生病臥床的阿嬤，沒想到竟遇死劫天人永隔，大貨車駕駛依過失致死罪送辦，整個過程也被民眾行車記錄器拍下。

▲女護專生從待轉區左轉時，遭大貨車撞飛身亡 。（圖／記者翁伊森翻攝）

據悉，18歲葉姓女護專生就讀嘉義縣某護專在民雄租屋，為了貼補家用平時在學校附近一家韓式豆腐鍋打工，在家排行老二，還有一個哥哥跟一個妹妹。因為阿嬤臥病在床，葉女都沒空回家探視，1日晚間11時許，她利用打工下班，騎機車要回水上的家探視。

沒想到，葉女騎機車在嘉朴公路22.2公里處路口待轉後，從主幹道要左轉進入支線鄉間道路時，直接遭陳男駕駛的大貨車撞飛，機車當場支離破碎，女護專生噴飛重摔落地當場失去呼吸心跳，救護人員獲報緊急將她送醫，經搶救頭部重創、氣血胸及腹部出血，2日凌晨1時許宣告不治，家屬通知到院時悲痛萬分。

警方初判肇因，大貨車駕駛陳男疑超速行駛，以及支線道女護專生騎機車未禮讓幹線道大貨車先行，才會發生事故，整個過程也被民眾行車記錄器拍下。陳男警詢後依過失致死罪移送偵辦，至於詳細肇事原因仍有待釐清。另外，因事發路口紅綠燈在晚間11時到隔天早上6時會閃黃光，有地方人士建議會勘改為24小時紅綠燈，避免悲劇再次發生。

▲▼ 18歲葉姓女大生下班回家騎車被撞死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）