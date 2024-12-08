伊朗駐敘大使館遇襲「玻璃有彈孔」！　伊拉克使館急撤離

▲伊朗駐敘利亞大使館遭武裝人員攻擊。（圖／翻攝自X@IranIntl_En）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞反抗軍8日占領首都大馬士革，央視引述伊朗媒體Press TV報導，伊朗駐敘利亞大使館遭到敘利亞反抗軍襲擊，使館建築物出現彈孔。依據Al Arabiya取得的現場畫面，使館建築物玻璃明顯受損，文件散落一地，內部一片凌亂。

Scenes from inside Iran's embassy in Damascus, released by Al Arabiya, show broken windows and disarray following the fall of Bashar al-Assad.pic.twitter.com/TWdTcB95SK — Iran International English (@IranIntl_En) December 8, 2024

此前紐約時報引述指出，伊朗早在6日就開始從敘利亞撤離軍事指揮官等人員，包括伊朗聖城部隊（Quds Force）高階領導人、伊朗革命衛隊（IRGC）外部部隊等撤離至伊拉克和黎巴嫩，就連伊朗駐敘利亞大馬士革大使館也在撤離範圍內，部分使館工作人員已經先行離開。

在此之際，伊拉克駐大馬士革大使館已進行撤離，工作人員前往黎巴嫩，但官方並未公開說明撤離原因。