伊朗駐敘大使館遇襲「玻璃有彈孔」！　伊拉克使館急撤離

▲伊朗駐敘利亞大使館遭武裝人員攻擊。(圖/翻攝自X@IranIntl_En)

記者詹雅婷/綜合報導

敘利亞反抗軍8日占領首都大馬士革,央視引述伊朗媒體Press TV報導,伊朗駐敘利亞大使館遭到敘利亞反抗軍襲擊,使館建築物出現彈孔。依據Al Arabiya取得的現場畫面,使館建築物玻璃明顯受損,文件散落一地,內部一片凌亂。

Scenes from inside Iran's embassy in Damascus, released by Al Arabiya, show broken windows and disarray following the fall of Bashar al-Assad.pic.twitter.com/TWdTcB95SK