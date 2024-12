反抗軍持槍！敘利亞總理遭多人包圍送上車　傳準備政權交接

▲敘利亞總理賈拉利在多名持槍人員包圍之下,被護送至一間飯店。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

敘利亞反抗軍8日宣布阿塞德政權垮台,敘利亞總理賈拉利(Mohammed Ghazi Jalali)同日表態會和平進行政權交接。依據流傳的畫面,賈拉利8日被多名反抗軍持槍人員護送外出。與此同時,反抗軍武裝指揮部已發布3大指示,嚴格要求反抗軍成員的行為。

BREAKING — Syrian Prime Minister Mohammad Ghazi Al-Jalali left his home to hand over his official powers to HTS-led military operations department which set up shop at a hotel pic.twitter.com/1Iu3BFwti8