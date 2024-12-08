反抗軍持槍！敘利亞總理遭多人包圍送上車　傳準備政權交接

▲敘利亞總理賈拉利在多名持槍人員包圍之下，被護送至一間飯店。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞反抗軍8日宣布阿塞德政權垮台，敘利亞總理賈拉利（Mohammed Ghazi Jalali）同日表態會和平進行政權交接。依據流傳的畫面，賈拉利8日被多名反抗軍持槍人員護送外出。與此同時，反抗軍武裝指揮部已發布3大指示，嚴格要求反抗軍成員的行為。

BREAKING — Syrian Prime Minister Mohammad Ghazi Al-Jalali left his home to hand over his official powers to HTS-led military operations department which set up shop at a hotel pic.twitter.com/1Iu3BFwti8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 8, 2024

依據CNN分享的影片截圖，賈拉利當時一邊講電話、一邊從家中走到室外，但身邊有多名反抗軍人員護送，其中部分的人手上持槍，賈拉利最終進入一輛黑色SUV，據稱是為了政權移交一事前往飯店。

這段影片可以聽到有一名男子在說話，此人宣稱，「前總理正在與豪蘭人民第五軍團一起前往四季飯店開會，並把國家機構移交給自由軍的英雄」。

此前，賈拉利已表示會和平移交政權，他並未逃跑，正在家中，準備好和人民選出的任何領導階層合作，提供一切可能協助，並與伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」（HTS）領導人喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）針對當前時期管理進行接觸。與此同時，喬拉尼也下達指令，要求部隊不要接觸大馬士革官方機構，在正式交接之前，這些機構仍由總理管轄。

另外，反抗軍武裝指揮部已經正式發表聲明，對所有反對派成員發出3大嚴格指示：

第一，在任何情況下嚴格禁止對空發射子彈，因為這會引起平民恐慌、危及無辜者性命。

第二，公共機構與財產是人民合法財產，禁止破壞，我們有責任保護、保存並協助其發展。

第三，禁止以任何形式侵占、損害私人財產。