阿塞德可能逃往莫斯科！　趁夜離開首都前往空軍基地

▲敘利亞總統阿塞德外傳已經逃出首都大馬士革。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台，他的行蹤成謎，外傳已搭機逃離首都大馬士革。耶路撒冷郵報引述Walla報導，阿塞德可能打算前往俄羅斯。

以色列高階官員透露，阿塞德是在7日深夜離開大馬士革，飛往敘利亞境內由俄羅斯負責營運的赫梅米姆空軍基地（Khmeimim Air Base），接下來可能繼續前往莫斯科，但現階段尚未有消息證實阿塞德離開敘利亞。美國高階官員證實，美國已追蹤到阿塞德離開大馬士革，「我們認為他計畫飛往俄羅斯」，相關細節尚待確認釐清。

不過也有人猜測阿塞德可能逃到阿拉伯聯合大公國，因為他的家族在杜拜有置產。依據航班追蹤數據，有私人飛機7日在大馬士革、敘利亞、阿拉伯聯合大公國之間飛行。阿聯資深外交官加爾加希（Anwar Gargash）在出席活動發表演說時，也被問及阿塞德是否會前往阿聯，但他拒絕回答問題。

阿塞德目前行蹤成謎，反抗軍正在尋人。已知有一架敘利亞航空（Syrian Air）飛機從大馬士革機場起飛，起初飛往敘利亞沿海地區，也就是阿塞德的阿拉維派（Alawite）據點，但隨後突然掉頭，朝反方向飛行數分鐘，接著消失。路透社無法立即確認機上人員有誰。