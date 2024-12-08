昨才傳對撞車禍...今「武嶺早市」又塞爆！警開5違停罰單

▲合歡山武嶺凌晨至清晨都被人車塞爆，警方到場進行交通疏導。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山武嶺是追星、賞日出熱點，每逢周末假日清晨都吸引大批人車，除造成交通壅塞、違停頻傳，近期更屢屢發生疑似疲勞駕駛而造成的嚴重車禍，警方呼籲民眾上山務必遵守交通規則、切勿違停，遵守警方疏導作為，更要避免疲勞駕駛。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編今天清晨5時PO出武嶺亭觀景台「鏡頭君」監視器於凌晨拍下「武嶺早市」開張的畫面：只見暗黑夜色中，停車場和台14甲線公路路面都被大量車輛塞爆，燈火通明；有網友回應透露：「02:20停車場就滿了」，甚至連獲報上山準備進行交通疏導的警方巡邏車，都一度塞在路上動彈不得，直到早上人車才逐漸散去，路況恢復通暢。

此外，台14線合歡山公路在11月23日和昨天12月7日，分別發生17歲蔡姓和朱姓少年騎機車雙載上山出遊，不幸自摔、遭到水泥車自後方輾過而雙雙喪命，以及19歲陳姓男子疑疲勞駕駛騎機車下山時，直接與對向車輛相撞，導致頭部骨折送醫的憾事，高山公路交通問題持續引發熱議和重視。

仁愛警分局表示，合歡山武嶺地區近期假日清晨時段經常湧入人車，民眾在道路兩側任意違規停車，嚴重影響人車通行，該分局已加強疏導及取締，今天計開出5張罰單；分局提醒，民眾如有發現違規造成交通堵塞等情形，可以利用110電話報案,本分局將立即派員處理，同時也將滾動式調整勤務規劃，針對易塞車時段及路段持續加強武嶺地區交通疏導及違規取締。

分局也指出，合歡山地區道路路幅狹隘，籲請民眾切勿違規停車，並確實遵遵守交通規則及警方指揮，也請民眾務必養足精神再上路，避免發生憾事。