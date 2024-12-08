爸姓「王」！女兒出生被取「這名字」　網傻眼：小孩長大會恨死

▲有家長用遊戲名字幫女兒取名。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

大部分的父母親在幫小孩取名時，都會想要替他們取個好名。不過，大陸一名王姓父親，因為熱愛玩遊戲，竟用遊戲名幫剛出生的女兒取名，消息一出立刻引起網友熱議。

根據《澎湃新聞》報導，近日一張戶口登記卡被大陸網友在網路上瘋傳，出生地在大陸的陝西省戶縣。據悉，事件全貌是一名王姓父親，因為熱愛玩遊戲，竟將剛出生的女兒取名為「王者榮耀」。

▲王姓父親因為熱愛玩遊戲，竟幫剛出生的女兒取名為「王者榮耀」。（圖／抖音）

而當地警方也證實，確實有一名新生兒被取名叫做王者榮耀，並且已經進行戶口登記。警方也無奈表示，因為是家長要求要將孩子取名為「王者榮耀」，所以警方也無權干涉，會按照出生證明給予新生兒登記戶口。

消息一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「這孩子會讓人嘲笑的，太不負責任了」、「以後取名字可以跟取網名一樣嗎？」「如果開了先例，那以後取名就跟取網名一樣隨便起」、「女孩長大會恨死這個名字」、「我懷疑他不是他爸媽親生的」、「孩子大了後死的心都有了」、「沒文化不是錯，沒文化又炫耀就是錯了」。

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