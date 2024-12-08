陸官媒：有信心實現今年5%左右的經濟增長目標

▲中國大陸經濟面臨挑戰，能否達標受到關注。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《人民日報》8日刊登署名「金社平」的評論文章，強調中國經濟發展的有利條件沒有改變，有信心實現今年5%左右的經濟增長目標。

文中提到，站在2024年歲末，回看今年中國經濟的整體表現，一、二、三季度，國內生產總值分別增長5.3%、4.7%、4.6%，前三季度增長4.8%。，9月以來，隨著一攬子增量政策持續顯效，經濟保持回升向好態勢，「總的看，我們有充足信心實現今年經濟增長目標。」

文中指出，中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂，「事實證明，有超大規模市場這個最稀缺的資源，經營主體長期穩定發展就有廣闊疆域，科技創新就有深厚土壤，經濟持續回升向好就有堅強後盾。」

文中強調，中國經濟發展潛力巨大，擁有諸多優勢和有利條件，發展勢頭可以長期保持，「我國幅員遼闊、人口眾多，發展不平衡不協調是客觀現實。這是差距，也是潛力，是發展的後勁。」

文章的最後還提到，今年，一些主要經濟體經歷低增長、高通脹的同時，中國有望完成「5%左右」的增長預期目標，對全球經濟增長的貢獻率有望繼續保持在30%左右，「這樣的穩定表現，充分說明中國經濟穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。」