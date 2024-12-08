　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒：有信心實現今年5%左右的經濟增長目標

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲中國大陸經濟面臨挑戰，能否達標受到關注。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《人民日報》8日刊登署名「金社平」的評論文章，強調中國經濟發展的有利條件沒有改變，有信心實現今年5%左右的經濟增長目標。

文中提到，站在2024年歲末，回看今年中國經濟的整體表現，一、二、三季度，國內生產總值分別增長5.3%、4.7%、4.6%，前三季度增長4.8%。，9月以來，隨著一攬子增量政策持續顯效，經濟保持回升向好態勢，「總的看，我們有充足信心實現今年經濟增長目標。」

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

文中指出，中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂，「事實證明，有超大規模市場這個最稀缺的資源，經營主體長期穩定發展就有廣闊疆域，科技創新就有深厚土壤，經濟持續回升向好就有堅強後盾。」

文中強調，中國經濟發展潛力巨大，擁有諸多優勢和有利條件，發展勢頭可以長期保持，「我國幅員遼闊、人口眾多，發展不平衡不協調是客觀現實。這是差距，也是潛力，是發展的後勁。」

文章的最後還提到，今年，一些主要經濟體經歷低增長、高通脹的同時，中國有望完成「5%左右」的增長預期目標，對全球經濟增長的貢獻率有望繼續保持在30%左右，「這樣的穩定表現，充分說明中國經濟穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。」

▲▼關稅,日用消費品,汽車,最惠國稅率,進口商品（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周杰倫問「吳宗憲怎沒來」　本人給答案
快訊／內湖雙屍！　2女死亡
女做電波麻醉身亡！家屬哀慟相驗遺體　醫美人員見鏡頭快步進入
2台灣人在菲律賓被抓！　正面照曝光
性愛郵輪「紅色房間」秘辛曝光！　前員工曝：換妻族超愛
信義區排隊「銅板美食」將熄燈！老闆曝心酸原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸高三少女遭灌醉性侵身亡　母求判死：2嫌犯毫無悔過

陸官媒：有信心實現今年5%左右的經濟增長目標

睽違半年　中國央行再度增持黃金

一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

淚！1歲童心臟病治療無效　在媽媽懷裡「看完最後一場煙火」離世

陸委會：網紅已成中共統戰一環　配合對台滲透逾越法律紅線

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味　業者急回應全面調查

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　機身殘留大面積血跡　

陸留學生涉禁錮15歲少女　在馬來西亞被捕

睽違六年　「NBA中國賽」明年在澳門重啟

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

陸高三少女遭灌醉性侵身亡　母求判死：2嫌犯毫無悔過

陸官媒：有信心實現今年5%左右的經濟增長目標

睽違半年　中國央行再度增持黃金

一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

淚！1歲童心臟病治療無效　在媽媽懷裡「看完最後一場煙火」離世

陸委會：網紅已成中共統戰一環　配合對台滲透逾越法律紅線

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味　業者急回應全面調查

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　機身殘留大面積血跡　

陸留學生涉禁錮15歲少女　在馬來西亞被捕

睽違六年　「NBA中國賽」明年在澳門重啟

新北情侶騎機車雙載闖紅燈　與左轉轎車相撞2傷！影片曝光

改編「荃灣弒母殺妹案」　劉青雲《爸爸》被讚：從影以來最揪心演出

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

快訊／內湖驚傳雙屍案！2女倒臥屋內　被發現時已死亡

恩師瓊瑤過世　古巨基唱〈好想好想〉痛哭失聲...全場鼻酸

外流F杯外商OL私密片喊「淫蕩日」　滯美科技男遭通緝+判賠3百萬

中山美穗猝逝「前夫沉默2天悲痛發聲」！　20歲兒子崩潰現況曝光

《破•地獄》登頂香港影史最賣座華語電影　哭出4.8億票房創造神話

任天堂「互動鬧鐘Alarmo 」太夯價格被炒上萬、官方延後販售計畫

「美國人氣冰淇淋買1送1」歡慶雙12！限時4天開跑

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

大陸熱門新聞

淚！1歲童罹心臟病　在媽媽懷裡「看完煙火」離世

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

薄瓜瓜公開母家書：不知恥而奮憤，羞恥感

陸留學生涉禁錮15歲少女　在馬來西亞被捕

陸新手媽懷9胞胎怒控醫院失職　

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破殺人懸案

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

陸高三少女遭灌醉性侵身亡　母求判死

睽違六年　「NBA中國賽」明年在澳門重啟

更多熱門

相關新聞

陸副財長：將加大逆週期調節力度

陸副財長：將加大逆週期調節力度

中國大陸財政部副部長廖岷25日表示，除貨幣政策外，中國還將加大財政政策逆週期調節力度，有信心實現全年5%左右的經濟增長目標。

中國經濟成長放緩　專家：達目標5%是挑戰

中國經濟成長放緩　專家：達目標5%是挑戰

陸統計局：經努力可達成5%經濟成長目標

陸統計局：經努力可達成5%經濟成長目標

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心

陸經濟成長目標為何定5%？報告起草人解答

陸經濟成長目標為何定5%？報告起草人解答

關鍵字：

經濟增長目標經濟成長目標

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

耗資20億！全台最大燒肉「園區」開幕　預約已排到明年2月

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面