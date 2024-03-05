陸今年經濟成長目標為何定5%？報告起草人說出關鍵

▲大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強5日上午在全國人大會議上發表政府工作報告，公布今年的經濟增長目標為5%左右。對於經濟增長目標設立的背後考量，報告起草小組負責人、大陸國務院研究室主任黃守宏解釋，目前需要擴大就業、增加居民收入、防範化解風險，都需要一定的經濟成長。

黃守宏提到，今年他們把經濟成長目標定為5%左右，是綜合考慮了各方面因素，包括國內國際情勢，包括需要與可能，可以說是立足當前、著眼長遠而制定的。

黃守宏指出，「具體來說，從目前需要來看，我們要擴大就業、增加居民收入、防範化解風險，都需要一定的經濟成長。」

黃守宏解釋，今年的就業壓力是比較大的，城鎮新增就業人數要達到1200萬人以上，「根據就業跟經濟成長的對應關係，或根據經濟成長對就業的拉動效應，大致計算一下，要達成就業目標，經濟大體上也需要維持5%左右的成長速度。當然也要考慮到其他方面的需要。」

黃守宏說，從長遠或從中長期來看，到2035年基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值就要達到中等發達國家的水平，這裡雖然沒有明確的數量要求，但是裡面隱含著對經濟增速的要求。

黃守宏還說，根據各方面的計算，從現在到2035年要基本實現社會主義現代化的目標，大體要維持在5%左右的經濟成長，「從可能來講，是綜合分析了當前我國經濟成長的支撐條件和有利因素綜合權衡的。」