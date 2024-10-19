中國經濟成長放緩　專家：達年度目標5%是大挑戰

▲中國GDP增速放緩。（圖／CFP）



文／中央社記者李雅雯台北19日電

中國國家統計局最新統計顯示，第3季國內生產毛額（GDP）年增率4.6%，創下年內最低。專家認為，欲達到全年目標5%是個大挑戰，必須著力於房地產、民間消費。

中國國家統計局昨天發布最新統計資料指出，中國前3季GDP年增率4.8%；以季別來看，第3季GDP年增率4.6%，表現遜於第1季、第2季；第1季、第2季GDP年增率分別為5.3%、4.7%。

中國國際經濟交流中心資深專家委員會委員朱民在央視節目「新聞1+1」坦言，若欲達成年初政府工作報告設定全年經濟成長率5%左右的目標，第4季拉升經濟成長的壓力將很大，必須達到5.5%，這是一個很大的挑戰。

朱民認為，為了達成目標，必須關切兩個關鍵，一個是房地產業必須「築底止跌」。今年前3季房地產開發投資年減率10.1%、新成屋銷售年減率17.1%，價格也下跌，如果房地產跌勢止不住，對於經濟影響很大，必須給市場信心，讓民眾願意入市。

朱民提到，必須拋出更多政策支持民眾消費，包括增加民眾收入、拉抬消費，也要在供應端提供更多高品質的服務性消費。如果消費可以拉上去，加上房地產止跌部分有效果，第4季經濟表現可有所期待。

朱民強調，幫助企業解決困難也是很重要的一點，構建統一大市場、構建執法合規的經營環境，減輕企業的交易費用和成本，幫助企業活起來，整個經濟才有活力。

如是金融研究院院長管清友在經濟觀察報中指出，評估全年經濟成長率可能落在4.8%至4.9%。假設在政策推動下，今年下半年GDP年增率達到4.8%左右，全年GDP年增率有機會維持在4.8%至4.9%之間。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群對經濟觀察報指出，內需不振態勢持續，從產能利用率下降、就業壓力等方面也可以看到，生產有明顯過剩問題，政府必須高度重視市場引導的需求收縮以及宏觀經濟總量失衡問題。