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黃國昌為反霸凌遊行　柯建銘嗆不臉紅？：你才是霸凌「常業犯」

▲民眾黨立委黃國昌出席「反霸凌 護勞權」遊行，號召民眾往總統府集結。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌出席「反霸凌 護勞權」遊行，號召民眾往總統府集結。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部一名公務員疑遭霸凌輕生，民眾黨7日舉行「反霸凌、護勞權」大遊行，號召民眾從勞動部出發走向凱達格蘭大道，向賴政府傳遞陳情書。民進黨團總召柯建銘說，民眾黨立委黃國昌率全體黨公職上街，這一幕讓所有人傻眼，因為黃國昌才是霸凌「常業犯」，舉國皆知。

柯建銘表示，今年5月17日，他為立法院開會簽到，在議場門口，排隊於黃國昌後面，他居然可以轉頭飆罵插隊，而再更之前的3月27日，林月琴委員同樣也被黃國昌大聲咆嘯插隊，試問排後面如何「插隊」？噴了滿面口水，無理咆哮，這不是「霸凌」什麼才是「霸凌」？

柯建銘說，自2016年起，黃國昌在時代力量時期，便經常失控咆哮「太離譜了」，後來至今飆罵官員、立委同仁，是霸凌「常業犯」，無所不霸凌，舉國皆知。如今又上街頭「反霸凌」，這種「自證己罪」式的街頭遊行，不臉紅？全台第一人，荒謬至極。

民眾黨此次舉辦「反霸凌、護勞權」遊行，提出三大訴求，提出「反霸凌立專法、支持警消設立工會、吹哨者保護法立法」三項訴求，邀請民眾一起從勞動部出發走到總統府，一起寫下陳情書，並且在總統府前投進「功德箱」，把勞工的心聲送進總統府。民眾黨表示，本日活動有3000人與會，包括立委、議員及黨公職皆出席此次活動；而當隊伍走到半程時，柯文哲妻子陳佩琪也現身在路口處揮手，隨後也加入遊行隊伍行列。

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