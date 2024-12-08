傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　柯建銘開轟：把自己當台北王？

▲立法院院會衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠交戰上週五院會為選罷法交戰，國民黨團總召傅崐萁甚至大爆粗口飆罵議事人員、綠委吳思瑤、蔡其昌「全世界ＸＸ丟臉」。對此，民進黨團總召柯建銘反批，到底是誰無恥，傅崐萁開記者會恐嚇民進黨說忍耐到這一次為止，那下次是要做什麼？殺人放火？

立法上週五院會國民黨團提變更議程，要將選罷法修嚴二三讀。不過，處理變更議程時，綠委拉開後門成功搶佔主席台，最終立法院長韓國瑜宣布散會。 而在而在後方休息室協商完後，傅崐萁與民進黨團幹事長吳思瑤起口角，傅崐萁爆粗口痛批，在那邊喊流血，是誰衝突啊！就是你們在亂搞，全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？「你什麼態度啊！下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會！」而議事人員也遭殃，遭轟「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情。」

柯建銘8日怒批，傅崐萁就可以霸凌吳思瑤、韓國瑜跟秘書長周萬來？有沒有搞錯？藍白聯合想拖垮國家、迎合中國，所以議場後門沒關導致破口，讓傅崐萁氣急敗壞、抓狂、歇斯底里飆駡、霸凌無辜，只是議場後門即便是戒嚴時期也未曾鎖門，那主要是院長、秘書長、議事人員出入，也是議事人員送案、院長請各黨黨鞭上主席台溝通的通道。立法院有史以來這兩個門不曾上鎖。傅崐萁的飆罵根本胡說八道。這兩個門後本來就有警察站崗保護院長，門鎖起來萬一主席台衝突，院長反而陷入危險狀況逃不出來。立法院曾經發生上鎖都是各黨為了佔領主席台，傅崐萁是花蓮王變台北王？道理自明，不要鬼扯。

柯建銘也提到，其實上週五國民黨團早就密謀好要處理選罷法。早上5:30民進黨立法院黨團請王義川委員、蔡易餘委員去議場門口排隊送案要提討論事項的變更議程，7:00在議場簽到處送案，這時候三黨就知道要變更議程的提案。9:50國是論壇尚未結束，藍營就佈陣佔滿議場及兩旁走道，選罷法非過不可的態勢，殺氣騰騰，為了一個選罷法有需要急到如此嗎？

柯建銘說，傅崐萁召開記者會恐嚇民進黨說忍耐到這一次為止，這次已何其凶狠，下次是要做什麼？殺人放火？而鄭天財委員還說當年國民黨戒嚴是為了國家安全，與邱議瑩委員對罵並且出手推倒她「看到邱議瑩訴說她父親在美麗島事件被關了六年是白關的嗎？我不禁眼眶泛紅！」

柯建銘喊話，本週五院會，選罷法還是第一案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻，會繼續為台灣的民主奮戰。