陳佩琪發文護柯文哲　游淑慧點出這幾項：若合法「貪污差不多能除罪」

▲陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉入的京華城案，預計在12月下旬就會起訴。柯文哲妻子陳佩琪8日表示，深信柯文哲不知道簽公展文有罪，「若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」對此，國民黨台北市議員游淑慧列出其他會有問題的項目，強調這些事如果合法，「貪污差不多能除罪化了」。

針對陳佩琪8日清晨的臉書文章，游淑慧8日上午於臉書發文表示，蓋一個公展文當然不必然會有罪，但會有問題的是，沒有公益理由就給業者巨大利益，或者左手給利益、右手收好處，插手介入訴訟中的案子，和民代多次開會並親自交辦加速案子進行，案子進行中和業者頻繁會面並接受業者捐款，「這些事如果也是合法的，那貪污也差不多能除罪化了」。

游淑慧指出，妻子幫丈夫喊冤可以理解，不過過去陳佩琪也是聯醫醫師，算是公務員，應該知道官員廉潔的貞操很重要，「基本上我已沒多談京華城案其他不相關的幕後花絮，就靜待起訴書的內容。但看到陳醫師常常偏離事實的錯誤資訊，很多事實挑撿來說，還是想把議會調查內容說明釐清。」

陳佩琪8日清晨於臉書發文稱，柯文哲自稱在京華城案中只簽公展文， 該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，「我就要問，交給專案經理人處理的事情，此後就未再有過問，請問有什麼證據說他（柯文哲）『用各種手段多次召開都委會、促成京華城改建案擴增？』請問說他這樣證據在哪裡？最後又說涉違背法令，請問他到底違背了中央或地方哪條法令？哪條法令說北市府無權給容積率？」

「有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？」陳佩琪說，這讓她更不解，若是一個簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？柯文哲常說公務員是服務市民的，做事要快，但以不違法為原則，「要你快，沒要你違法，我更不相信台北市這麼多優秀、資深的公務員會集體法盲到這種程度，送個簽下去就5年徒刑以上的公展文給市長簽？」

最後，陳佩琪強調，自己深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？還記得柯曾說，當時京華城公展一個月時間， 也不見附近居民或議員有任何反對意見。