獨／民眾黨中評委拋擴權提案　黨內憂「得中評會者得天下」

▲民眾黨主席柯文哲目前遭羈押禁見中，暫時無法管理黨內事務。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨第三屆黨代表選舉今結束，接著預計在明年進一步選出中央委員、中央評議委員。如今傳出，有中評委提議要修改黨章程，擴大中評委的權力，增加一條「關於黨政重要興革事項之評議及建議」；有黨員擔憂，此舉讓中評會有主動權可「自行評議」黨政重要事項，形同可以主動出擊調查黨員，未來恐將變成「得中評會者得天下」。

根據民眾黨章規定，中央評議委員會席次7人、候補2席，由黨員代表大會就黨員選舉產生，任期2年、連選得連任；主任委員由當選的中央評議委員互推一人擔任。

據了解，有中評委提案要連署修訂黨章，擴大中央評議委員會的職權，增加「關於黨政重要興革事項之評議及建議」、「調查黨員及各級組織違紀行為，並裁決黨員及各級組織除名或其他違紀處分」、「本黨內規及預算之核備、黨務經費之監督及決算之審議」。

根據提案理由，目的是為了發揮中央評議委員會應有的完整功能，強化對黨內各級組織的監督機制。此提案還特別將國民黨、民進黨的黨內章程中，關於中央評議委員會職權的規定。

民眾黨中評會為民眾黨內獨立機關，主要職責在於調查黨員有無違反黨紀行為及進行裁決處分。過往大多都是「被動」收受檢舉並處理，黨內人士擔憂，若將「關於黨政重要興革事項之評議及建議」納入中評會職務，形同讓中評委可「主動出擊」，權力甚至大過中央委員。

有黨內人士說，此辦法一旦連署修正通過，中評委的地位恐怕比中央委員還要高，畢竟是黨內唯一可以調查、懲處黨員的機關，在黨內權力結構轉移之際，中評委的吸引力甚至不亞於中央委員，也是各派系在整體佈局上需要討論的一環。