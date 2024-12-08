陳佩琪斥簽京華城公展文就犯罪　曝想念柯文哲：你的遭遇在寫歷史

▲陳佩琪想念柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉犯京華城弊案及政治獻金案，將在12月下旬偵結起訴。陳佩琪今（8日）清晨再度發文，表示柯文哲被羈押至今，她只能獨自一人孤單回到家，現在更想念柯了；她還表示，「文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…」

陳佩琪提到，京華城案中柯文哲只是簽署了一份公展文，並未直接參與容積率的審議決策。她指出，該案的容積率是由專案經理人主持會議後，該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，而交給專案經理人處理的事情，此後就沒有再過問，「請問有什麼證據說他『用各種手段多次招開都委會、促成京華城改建案擴增？』請問說他這樣證據在哪裡？最後又說他『涉違背法令』，請問他到底違背了中央或地方哪條法令？哪條法令說北市府無權給容積率？」

陳佩琪再質疑，「 有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？」

▲柯文哲即將遭起訴。（圖，右為吳欣盈／記者李毓康攝）



對於外界質疑柯文哲簽署公展文涉及違法，陳佩琪進一步反問，「這讓我更不解了，若是一個簽下去就是五年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？他常說公務人員是服務市民的，做事要快，但以不違法為原則，要你快，沒要你違法，我更不相信台北市這麼多優秀、資深的公務員會集體法茫到這種程度，送個簽下去就五年徒刑以上的公展文給市長簽？」

陳佩琪接著表示，她深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，因為若是知道簽下去就面臨5年以上的牢獄之災，又怎麼會簽，而她聲稱當時柯文哲也表示，京華城公展一個月的時間，也不曾看見附近居民表示反對。

陳佩琪同時針對夫妻財務透明度的質疑，強調他們每年依規定申報財產，並已公開報稅資料，以證明其財務狀況符合法規。她補充，伴隨柯文哲進行市政交流活動時，所有費用均由她自行負擔，未動用公帑，「因我非市府官員，市長總是恪遵財政紀律，要求我自行付擔費用。」