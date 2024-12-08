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深信柯文哲不知簽公展文有罪　陳佩琪：若知牢獄之災「怎麼會簽」？

▲▼陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉入的京華城案，預計在12月下旬就會起訴。柯文哲妻子陳佩琪8日表示，有人質疑柯文哲簽公展文就違法有罪，但「若簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系為何層層往上送到市長室，構陷市長入罪？」不相信台北市公務員會集體法茫（應為盲）到這種程度，也深信柯文哲不知道簽公展文有罪，「若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？」

陳佩琪8日清晨於臉書發文表示，自己過往都是和柯文哲一起出門活動，該做什麼跟著對方就好了，現在只能一人形單影隻出門，獨自一人孤單回到家裡，「讓我更想唸（念）他了，昨天參加活動回來後，很想寫些有關他的事情，我要說『文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…』」

陳佩琪提及，今年5月中出現一堆柯文哲當市長的招商成績被說成圖利新聞，引她一陣擔憂，但柯總是笑說她愛想又愛操煩，也會把京華城的原委說給她聽，這也是她在9月8日濟南路活動上所講的一段話，當時是憑記憶力把柯講的意思給講出來，雖不是很流利，但就是努力想把柯講的意思講給大家聽。

陳佩琪指出，有人質疑說，有些委員是柯文哲之前認識的，因此認為說謊，但這只是抓柯文哲講話的語病而已，柯的意思是「那些被找去開會的委員有誰，他（柯文哲）完全不知情，既然不知道，自然也無從和他們聯絡或指使。他說有些委員先前的確認識，但也是先前就認識的，後來被聘去當專案審查委員，他是毫無所悉」。

陳佩琪先是引用一篇新聞文字，並提及柯文哲自稱在京華城案中只簽公展文， 該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，「我就要問，交給專案經理人處理的事情，此後就未再有過問，請問有什麼證據說他（柯文哲）『用各種手段多次召開都委會、促成京華城改建案擴增？』請問說他這樣證據在哪裡？最後又說涉違背法令，請問他到底違背了中央或地方哪條法令？哪條法令說北市府無權給容積率？」

「有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？」陳佩琪說，這讓她更不解，若是一個簽下去就是5年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？柯文哲常說公務員是服務市民的，做事要快，但以不違法為原則，「要你快，沒要你違法，我更不相信台北市這麼多優秀、資深的公務員會集體法茫（應為法盲）到這種程度，送個簽下去就5年徒刑以上的公展文給市長簽？」

最後，陳佩琪強調，自己深信柯文哲不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？還記得柯曾說，當時京華城公展一個月時間， 也不見附近居民或議員有任何反對意見。

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