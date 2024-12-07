幕後／白營黨代表選舉啟動換血　「保柯」勢力有望拿近半中央委員

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／白營黨代表選舉轉動換血齒輪　「保柯」勢力有望拿近半中央委員

▲民眾黨「反霸凌 護勞權」大遊行，號召支持者遞交陳情書送往總統府。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨今舉辦「反霸凌 護勞權」大遊行，同時也舉辦黨代表改選線上投票。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨第三屆黨代表選舉今（7日）結束，以網路投票方式從200位候選人中選出111席黨代表，預計明年1月後再選出黨內最高權力機關中央委員、中央評議委員。此次黨代表選舉堪稱轉動黨內「換血」齒輪，甚至陷入「換不換柯」的角力，讓選舉過程異常熱鬧；根據結果，「保柯派」有望拿下近半票選中央委員，人數上應可壓過「換柯派」的蔡壁如系統，暫保維持現狀。

依據民眾黨章規定，中央委員會由三個來源所組成，任期2年。「當然中央委員」包括黨主席、總統及副總統、立法院黨團三長、直轄市市長、縣市長以及縣市議會黨團召集人；「票選中央委員」則是最少9席、候補最多5席。另外，主席可指定中央委員。

在票選中央委員方面，以本次黨代表111席推估，平均掌握約13、14張黨代表票就可選出一席中央委員。為此，民眾黨內漸漸成形的派系也私下積極運作，擠進黨內的權力核心。

首都陣線領軍「保柯派」　估可拿近半票選中央委員

此次黨代表選舉會較以往熱鬧的關鍵，在於黨主席柯文哲身陷囹圄，黨內對於柯是否應該辭主席有爭論。一派主張應該依照黨規處理，黨主席因故無法行使職權時，需自中央委員中推舉一位代理黨主席，並於6個月內重選主席；另一派則考量黨內團結，應繼續以柯文哲為「最大公約數」，以集體領導形式度過存亡危急之秋。

據了解，以台北市議會黨團4位議員以及新北市議員陳世軒為主的青壯派，在北市方面一口氣推出18位候選人參選黨代表，最終拿下13席黨代表，再加上沒在名單上的前觀傳局長劉奕霆，未來要拿下1席中央委員應不成問題；再加上依據黨章，黨團總召可列為當然中央委員，台北市系統篤定可以選出2名中央委員。

而陳世軒同時也擔任新北市黨部主委，也有在新北市推出人選，儘管人數不若北市多，但若與北市系統的餘票、立委黃珊珊掌握的基隆系統合作，加上少數的游離票等，保守也能推出1席。因此，首都圈陣線至少就可握有3席中央委員，甚至上看4席，預料將是黨內「保柯派」的中堅力量。

另外，新竹黨部主委李國璋的系統、苗栗縣黨部的馮啟彥等，在黨內也是堅定保王派，新竹縣、新竹市以及苗栗縣就有9名黨代表，與其他地方系統合作，要選出1席中央委員也非難事。

而地方實力同樣穩固的立委林國成系統，則是鴨子划水，目前沒有明確的表態與派系合作意向，但黨內人士觀察，林應是盤算先壯大實力增加手中的籌碼；此外，他今在受訪時也喊出「柯文哲派」，立場上應可歸類在「保王派」底下。

▲▼阿北小草見面會-陳世軒，黃瀞瑩，陳宥丞（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市議員陳世軒以及台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞。（圖／記者周宸亘攝）

蔡壁如系統雷聲大雨點小　恐難班師回朝重返黨中央

至於主張要選出代理黨主席、並接著進行新任主席選舉的「換柯派」，以「黨母」蔡壁如為首，在全台灣幾乎都有黨代表，粗估約掌握24席左右，但根據開票結果，可以算是蔡系統的僅上15席，即便與其他系統或是游離票合作，至多也僅能推上2席中央委員，影響力恐不如投票前的預估。

另一方面，過去一度傳出蔡壁如私下運作修改黨章增設副主席，藉此回到黨中央，如今此盤算恐也因人數不夠而告吹。依據黨章，黨員代表大會的決議，應有黨員代表2分之1以上出席，出席人數2分之1以上之同意行之；而有關章程的訂定或變更及政黨合併、解散等，應經出席人數3分之2以上決議。

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲目前仍遭羈押禁見中，但民眾黨職改選如期如常舉行。（圖／記者李毓康攝）

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