遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫　孕婦感染恐流產

▲日本爆發傳染性紅斑疫情，孩童、青少年為好發族群，而孕婦受感染可能造成胎兒不良影響。（圖／日本國立傳染病研究所網站）

文／翁申霖／今周刊

近期有計畫要前往日本旅遊的人注意了！據日媒最新消息指出，發生在東京的「蘋果病」正快速蔓延，患者人數刷新1999年以來新高；當地醫療機構提醒，孕婦一旦罹患「蘋果病」很可能導致流產，不得不慎。究竟什麼是「蘋果病」？它有哪些症狀？確診後會痊癒嗎？《今周刊》本篇為大家整理關於「蘋果病」的必知Q＆A。

日本《TBSテレビ》(TBS電視台)報導，在東京，「蘋果病」（一種導致臉頰發紅的傳染病）患者數量已達到歷史新高水準。東京都政府指出，「蘋果病」(傳染性紅斑)正在東京、埼玉等地區大流行。截至12月1日的一週內，多達264間醫療機構通報的確診數量來到796人，意即平均每家醫療機構就有3.02人確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這是自1999年開始統計以來的最高數字。」

針對日本各地區較詳細的確診數字，截至12月1日的一週內，關東地區各縣醫療機構平均通報蘋果病患者的人數為埼玉縣3.49人、東京都3.02人、神奈川縣2.17人、千葉縣2.1人，此外栃木縣有1.31人，群馬縣有0.55人，茨城縣有0.51人，均較前一周增加。

3個都道府縣均發布疫情警告，同時，這是千葉縣自開始使用現行標準進行統計以來，首次達到警告標準；埼玉縣為9年來首次達到警告標準；東京都政府則直呼，目前已連續3週，也是6年來首度超過東京警戒級別。

「蘋果病」是什麼？

據了解，所謂的「傳染性紅斑」又名第五病，在日本當地常被稱為「蘋果病」，為「細小病毒B19」所引起，是兒童常見的出疹性疾病，主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳播。

「蘋果病」之所以又被稱為第五病，是因為該病症為歷史上第五種被確認的兒童皮膚出疹性疾病。據《TBSテレビ》指出，2024年以來，95%以上的患者年齡在9歲以下。

「蘋果病」有哪些症狀？

傳染性紅斑的潛伏期約為幾天至2週，患者發病後雙頰與四肢會出現紅疹；雙頰出現紅疹前，往往還會出現發燒、咳嗽等症狀，此外，確診後臉頰和手臂也會出現。

據悉，患上傳染性紅斑通常會先出現上呼吸道症狀如發燒、流鼻水等類似感冒的症狀；傳染性最強的時期在初期，當患者感到頭痛、關節痛的時候。而成人成人感染傳染性紅斑也會引發頭痛與關節炎等症狀；若孕婦感染此疾病，將會使胎兒也受到感染，恐導致流產或死產。

「蘋果病」酒精消毒有效嗎？

目前各地地方政府都呼籲民眾要嚴格徹底的防範，由於酒精消毒對蘋果病無效，各地方政府都建議採取感染控制措施，如用肥皂洗手和戴口罩，並呼籲孕婦不要前往病毒傳播的地區。

「蘋果病」中鏢會好嗎？

一旦罹患「蘋果病」，會痊癒嗎？據悉，染病後通常一到三周左右就會好轉。

不過，仍會有少部分大人、小孩會出現關節腫痛，且會持續幾個月甚至是幾年時間，只要透過症狀治療，得過後就能「終身免疫」。

綜合日媒報導，「蘋果病」出疹為體內抗體與病毒抗原結合後所形成的沉積物，通常也是傳染力最低的時候。而在感染20天後，身體就能產生足夠抗體對付病毒而逐漸痊癒。

更多今周刊文章

《情書》中山美穗坐在浴缸離世，享年54歲…沒留遺書沒外傷，警初判恐是泡澡熱休克，如何預防憾事？

瓊瑤豪宅內離世，符合「凶宅」定義減價5-7折？曾被譽為全球少數頂尖風景之一，專家：兩用途更適合