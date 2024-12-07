宣布退黨！昔發「不自殺聲明」　前民眾黨主委：道不同不相為謀

▲前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦。（資料照／記者林悅翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前民眾黨台南黨部主委蔡宛秦今年8月在民眾黨政治獻金帳目連環爆時，曾發表「不自殺聲明」影射黨中央「只想保全偶像的面貌」，底下的人被當作一群「可割可棄」的垃圾，然而，蔡宛秦今（7日）則在社群平台公開宣布「退黨」，並提到「道不同，不相為謀」，不禁讓人產生想像空間。

蔡宛秦在臉書發文提及，過去的選擇，奮鬥的歷程，點滴是人生重要的養份，但當道不同，不相為謀之時，選擇放下，也許才是人生的另一種獲得。

蔡宛秦接著在文末祝自己生日快樂，並放上退黨聲明書。事實上，今年8月民眾黨政治獻金帳目問題連環爆時，蔡宛秦就曾在社群平台Threads上發表「不自殺聲明」隱射黨中央的問題。

她當時聲明中提到，不想成為代罪羔羊，曾經自己對這個集團以及領導者充滿了光明的希望，沒想到深入核心之後，她看到的只是失望而已，她想只能責怪磁場不合，「我們不夠年輕不夠漂亮，又不會講好聽巴結的話，所以非常自然地就被排外」。

此外，蔡宛秦當時還說，「個人造業個人擔，你想要保全偶像的面貌，你有想過底下的人嗎？我們為你出生入死賺得什麼？就是出來幫你背鍋，在你眼裡，我們就是一群可割可棄的垃圾」。如今，蔡宛秦發布退黨聲明，也讓事情留下更多想像空間。