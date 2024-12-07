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新總館聖誕樹首次嘗試綠能點燈　民眾可親自體驗運動發電

▲台南市立圖書館新總館「2024聖誕拾光」點燈活動，首次以「運動綠能」為主題，用飛輪車發電點亮14公尺聖誕樹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立圖書館新總館「2024聖誕拾光」點燈活動，首次以「運動綠能」為主題，用飛輪車發電點亮14公尺聖誕樹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立圖書館新總館「2024聖誕拾光」點燈活動，首次以「運動綠能」為主題，用飛輪車發電點亮14公尺聖誕樹，讓點燈活動也能環保永續！

7日晚間在閱之森公園聖誕主樹區，由台南市文化局林韋旭副局長主持聖誕樹點燈儀式，現場也邀請多位貴賓及民意代表，用體力點亮聖誕樹，點燈儀式也特別邀請實踐大學龔志銘教授的無人機團隊，扮演聖誕小精靈，帶領市民朋友共同點亮聖誕樹，慶祝聖誕佳節，讓現場的市民朋友驚呼連連。

▲台南市立圖書館新總館「2024聖誕拾光」點燈活動，首次以「運動綠能」為主題，用飛輪車發電點亮14公尺聖誕樹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局副局長林韋旭表示，南市圖深受歡迎的耶誕點燈活動邁入第四個年頭，今年結合「運電共生」概念，首度利用飛輪車點亮聖誕樹，透過運動推動新綠色能源，民眾可體驗踩飛輪車運動發電，除了可用來充電，也能點亮聖誕樹，既環保又健康，也響應減碳環保。7日起至2025年1月5日開館期間每日下午5時至8時30分，更發起「公益捐電熱身月」及「趣味競賽活動」，歡迎市民朋友來運動點亮聖誕樹、組團參賽還有機會獲得精美好禮！

▲台南市立圖書館新總館「2024聖誕拾光」點燈活動，首次以「運動綠能」為主題，用飛輪車發電點亮14公尺聖誕樹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市圖也結合在地大東橋商圈、台南市政府原住民族事務委員會、聯寶國際文化等單位，在周末兩日舉辦聖誕市集、「蕊丁布可.迺『冊』市」創新書市，此外也有「塔咖鷗音社」三味線演奏樂團、「司安迪&黑妞」原住民歌手組合，帶來一連串聖誕金曲、日本及原民、台語歌曲，用多元文化營造聖誕歡樂氣氛。

▲台南市立圖書館新總館「2024聖誕拾光」點燈活動，首次以「運動綠能」為主題，用飛輪車發電點亮14公尺聖誕樹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8日於新總館1樓迴廊，續由台南市原住民族事務委員會帶來「2024深耕•收穫在台南」原住民族教育文化聯合成果展，除了族語說故事、動態成果展演、札哈木部落大學成果靜態展外，也有各項原風手作體驗、文創市集。「2024聖誕拾光」展至2025年1月5日，歡迎民眾到館欣賞聖誕森林及圖書館夜晚的美麗，感受書香聖誕月，更多活動詳情請上台南市立圖書館查詢！

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