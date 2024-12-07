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金門首場擎天廳坑道音樂會登場　700人湧進軍事秘境

▲▼ 金門首場擎天廳坑道音樂會登場　700人湧進軍事秘境。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門首場擎天廳坑道音樂會登場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導 

金門地景音樂節7日迎來了盛大的開幕，吸引了大量音樂愛好者和當地居民的參與，而音樂盛會的亮點之一便是「擎天廳坑道音樂會」，下午3點在擎天廳坑道拉開帷幕，帶領觀眾穿越時空，感受金門獨特的歷史氛圍與音樂韻律。

金門縣副縣長李文良在音樂會開幕致詞時表示，金門不僅擁有迷人的自然風光和豐富的歷史文化，還是多元文化交流的熱土。他在致詞中強調，金門地景音樂節不僅是音樂的饗宴，更是一次文化的傳承與創新，旨在透過音樂的形式，推廣金門話，並讓更多的人認識並愛上這片有著深厚底蘊的土地。

▲▼ 金門首場擎天廳坑道音樂會登場　700人湧進軍事秘境。（圖／記者林名揚翻攝）

▲擎天廳坑道音樂會，吸引700人湧進軍事秘境。（圖／記者林名揚翻攝）

副縣長進一步介紹了音樂節的三大主題音樂會——「擎天廳坑道音樂會」、「秘境地景音樂會」和「村里廣播音樂會」，並鼓勵觀眾朋友積極參與。

每場音樂會的內容都圍繞著金門的歷史、風土與人情，呈現出一場又一場視聽盛宴。尤其是在「擎天廳坑道音樂會」中，觀眾們不僅能享受音樂，還能更深入地了解金門的戰地文化。

▲▼ 金門首場擎天廳坑道音樂會登場　700人湧進軍事秘境。（圖／記者林名揚翻攝）

▲音樂會的演出陣容以「三個人」樂團為主，他們自2013年成立以來，便致力於將傳統音樂與現代創作融合，並在國際舞台上展示台灣音樂的魅力。（圖／記者林名揚翻攝）

本次音樂會的演出陣容以「三個人」樂團為主，他們自2013年成立以來，便致力於將傳統音樂與現代創作融合，並在國際舞台上展示台灣音樂的魅力。這支樂團的音樂風格跨越時代和地域，既包含著濃厚的台灣民間音樂元素，又融入現代創新，打破了音樂的界限。當日下午，三個人樂團為觀眾帶來了一場充滿激情與創意的音樂盛宴。

演出內容上，樂團呈現了多首自創作品，融入了台灣地方語言的元素。包括《噹工啊丟丟》，這首曲子以宜蘭民謠「丟丟銅」為基礎，帶領觀眾回到了童年時光，充滿了懷舊的情感。

《鴨三聊聊》則是將潮州音樂元素巧妙融合，通過箏、阮、笛三種樂器的協奏，創造出一幅動態的音樂畫面，彷彿聽見寒鴉戲水的聲音；而《望春風風》這首經典老歌，在三個人樂團的編曲下，被賦予了全新的生命，並成功融合了爵士與鄉村音樂元素，呈現出前所未見的音樂風貌。

除了音樂的享受，音樂會還特別加入了「金門話引導工作坊」，讓現場的觀眾能夠沉浸在金門話的環境中，這也是本次音樂節的一個亮點。金門話作為當地的母語，是金門文化的核心之一，它承載著豐富的歷史與故事，對於當地居民而言，是連接過去與現在的文化橋梁。

此次音樂節鼓勵大家積極使用金門話，以期傳承這一珍貴的文化遺產。 音樂會現場氣氛熱烈，觀眾不僅為樂團的精彩演出喝彩，也為金門的文化和音樂注入新的活力。

許多來自本地的朋友們紛紛表示，這場音樂會不僅讓他們重溫了自己熟悉的金門故事，也讓他們深刻感受到金門音樂和文化的獨特魅力。

▲▼ 金門首場擎天廳坑道音樂會登場　700人湧進軍事秘境。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門首場擎天廳坑道音樂會登場，700人湧進軍事秘境。（圖／記者林名揚翻攝）

金門的地景與音樂如同一對永不分離的雙胞胎，彼此交織、相輝映。音樂不僅能讓人放鬆身心，更是激發人們情感的催化劑。此次音樂會的成功舉辦，無疑是金門文化的一次重要展現，也為這片美麗的土地帶來了更多的關注與愛。

在金門地景音樂節的整體安排中，除了「擎天廳坑道音樂會」，還有「秘境地景音樂會」和「村里廣播音樂會」，每場音樂會都將為觀眾帶來不一樣的聽覺體驗。音樂節期間，金門將成為音樂愛好者的天堂，也吸引了不少遊客前來參與，體驗金門獨特的音樂氛圍。

金門地景音樂節的成功舉辦，不僅是金門文化的盛大展示，也是音樂與自然的完美結合。音樂節的每一場音樂會都不僅是對音樂的詮釋，更是對金門歷史和文化的致敬。相信在未來的日子裡，這樣的活動將會成為金門文化的一部分，吸引更多人來了解、學習和傳承這片土地的深厚文化。

最後，金門縣文化局呼籲，大家可以關注「藝起金門」的粉絲專頁，隨時掌握音樂節的最新資訊。音樂節的精彩演出將繼續進行，並將為大家帶來更多驚喜。金門的音樂與文化，正等待著每一位熱愛音樂的人來親身體驗、共同傳承。

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