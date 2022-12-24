金門戰地秘境開放了！擎天廳大年初一至初八免預約　參觀條件曝

▲金門戰地秘境擎天廳春節開放參觀，大年初一至初八免預約。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

好消息！金門縣政府觀光處經與軍方協調後，將在明（2023）年大年初一至初八（1月22日至29日）期間，免預約開放擎天廳、排雷紀實館及明德公園等熱門景點供民眾參觀，民眾須提供打滿3劑疫苗或2天內快篩陰性證明，並攜帶個人身分證即可入內，同時金城、山外及沙美車站也有專車接送，各梯次專車客滿為限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣政府觀光處表示，位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的熱門軍事景點擎天廳，以鬼斧神工的宏偉壯觀建築著稱，一直是來金門遊客參訪的熱門景點；隨著新冠肺炎疫情防疫規定放寬，經縣府積極與軍方溝通協調，軍方同意自明年1月1日起，每梯次參觀人數從一輛遊覽車乘客數，增加至最多3輛遊覽車乘客數，即日起受理旅行社業者及民眾報名預約參訪。

此外，考量明年春節假期較長，自1月22日至29日開放固定時段免預約參訪，在金城、山外和沙美車站備有專車供民眾付費搭乘，金城、山外車站每天四梯次，沙美車站每天2梯次。

金門縣政府觀光處說明，為配合防疫政策，凡進入擎天廳參訪者，須提供打滿3劑新冠肺炎疫苗或2天內快篩陰性證明，並攜帶個人身分證供核對身分，需全程佩帶口罩。同時縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，持續向軍方溝通爭取以滿足在地旅行社業者及遊客參訪需求。