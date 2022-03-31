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金門防疫破功　金防部取消開放擎天廳參觀

▲▼金防部取消開放擎天廳參觀。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金防部取消開放擎天廳參觀。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣政府原本宣布，去年5月10日暫停開放參觀的軍事景點「擎天廳」，今年隨著新冠肺炎疫情趨緩，在與金門防衛指揮部溝通後，金防部同意自4月1日起恢復開放，但入訪者必須攜帶小黃卡等防疫證明，否則禁止入內。但因金門今天防疫破功出現首例確診者，金防部以防疫為由緊急取消擎天廳門禁令。

金門縣政府觀光處原本發布，10個月來，旅遊業者及民眾詢問開放時程的聲音不斷，經縣府多次與金防部溝通協調，金防部終於點頭，同意4月1日起恢復開放，且須配合金防部及中央流行疫情指揮中心最新防疫規定。並開放仍採事先預約制，每團申請人數以不超過45人為限；另依國防部入營防疫規定，申訪團員須提供打滿2劑新冠肺炎疫苗或3天內快篩陰性的證明才可進入，也就是入訪者需事先備妥如接種疫苗的小黃卡或是手機下載「全民健保行動快易通」app以備查驗，以免無法入內參觀。但因金門防疫破功出現首例確診，金防部緊急通告金門縣政府取消擎天廳門禁令，也讓原本想參觀擎天廳的旅客驚嘆可惜！

擎天廳位於金門太武山花崗岩坑道內，是1處可容納逾1000人的集會場所，長60公尺、寬18公尺、高11公尺，中間沒有柱子，前總統蔣中正親題「擎天廳」，以擎天有「托天」、「舉天」之意，勉勵官兵弟兄人定勝天；擎天廳內渾然天成的壯觀氣勢，鬼斧神工的宏偉建築，開放以來一直是遊客參訪的熱門景點。

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