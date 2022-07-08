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疫情關閉1年多　金門軍事秘境開放了！8／1起採預約參觀

▲▼暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，將自今(111)年8月1日起恢復有條件開放。（圖／記者林名揚翻攝）

▲因疫情暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，將自今年8月1日起恢復有條件開放。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

受新冠肺炎疫情影響，已暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點「擎天廳」，經由金門縣府與軍方溝通協調後，將自今（111）年8月1日起恢復有條件開放，亦即需配合軍方防疫規定，始可進入營區，參訪擎天廳。

金門擎天廳建立於太武山花崗岩坑道內，於民國51年11月起，僅依靠簡單器具及官兵的齊心協力，日夜趕工之下在短短8個月內就完成開鑿的艱鉅任務，除了有連接其他坑道、作為戰時指揮中樞的功能，後期也成為金門官兵的休閒娛樂場所，周圍另有排雷大隊紀實館、明德公園等景點。

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▲▼暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，將自今(111)年8月1日起恢復有條件開放。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府觀光處處長丁健剛指出，可容納上千人的軍事景點擎天廳，因渾然天成的壯觀景色，以及鬼斧神工的宏偉建築，一直是來金遊客參訪的熱門景點，自去（110）年5月10日因應疫情封閉迄今，旅行業者及民眾詢問度不斷，經縣府積極與軍方溝通協調，獲軍方同意將自8月1日起恢復開放；同時縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，滾動修正擎天廳開放辦法。

▲▼暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，將自今(111)年8月1日起恢復有條件開放。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處進一步說明，此次開放仍採事先預約制，且每團申請人數以不超過30人(含)為限；另依國防部入營防疫規定，申訪團員須提供打滿3劑新冠肺炎疫苗或2天內快篩陰性之證明，始可入營，請欲探軍事風光的遊客務必事先備妥相關資料，以免無法入內參觀。

▲▼暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，將自今(111)年8月1日起恢復有條件開放。（圖／記者林名揚翻攝）

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