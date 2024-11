「沒機票」通過安檢又登機！　俄女成功從紐約偷渡到巴黎

▲達美航空一名女乘客,成功從紐約偷渡到巴黎。(示意圖/達志影像/美聯社)



美國達美航空(Delta Airlines)26日發生離譜事件,一名俄籍女子沒有購買機票,卻通過2道安檢關卡,並且登上飛機,從紐約飛往巴黎,直到落地才被拘留。CNN指出,這個驚人的漏洞,觸發了機場安全的嚴重警報。

BBC等外媒報導,女偷渡客年齡介於55至60歲之間,持有俄羅斯護照,很快就會被送回美國。美國運輸安全管理局(TSA)消息人士透露,她沒有攜帶任何違禁物品,但也沒有任何登機文件,在約翰甘迺迪國際機場(JFK International Airport)通過先進的人體成像掃描儀,又設法躲過2個身分驗證關卡。

達美航空264航班從紐約飛往巴黎,直到降落在戴高樂機場(Paris Charles de Gaulle Airport),乘客們才被告知,法國警察將會登機處理「一起嚴重的安全問題」。

