「沒機票」通過安檢又登機！　俄女成功從紐約偷渡到巴黎

▲達美航空一名女乘客，成功從紐約偷渡到巴黎。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國達美航空（Delta Airlines）26日發生離譜事件，一名俄籍女子沒有購買機票，卻通過2道安檢關卡，並且登上飛機，從紐約飛往巴黎，直到落地才被拘留。CNN指出，這個驚人的漏洞，觸發了機場安全的嚴重警報。

BBC等外媒報導，女偷渡客年齡介於55至60歲之間，持有俄羅斯護照，很快就會被送回美國。美國運輸安全管理局（TSA）消息人士透露，她沒有攜帶任何違禁物品，但也沒有任何登機文件，在約翰甘迺迪國際機場（JFK International Airport）通過先進的人體成像掃描儀，又設法躲過2個身分驗證關卡。

達美航空264航班從紐約飛往巴黎，直到降落在戴高樂機場（Paris Charles de Gaulle Airport），乘客們才被告知，法國警察將會登機處理「一起嚴重的安全問題」。

This is NOT supposed to be possible.

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A woman skulked past multiple security checkpoints at New York’s JFK International Airport and onto a Paris-bound Delta Airlines flight without a boarding pass or identification.



The flyer bypassed two identity… pic.twitter.com/DcDjY6uFNN — Crime In NYC (@CrimeInNYC) November 28, 2024

乘客傑克森（Rob Jackson）向《紐約時報》表示，整趟旅程都很正常，但飛機一落地，機長就指示乘客們待在座位上，直到情況解決，隨後，6、7名法國警察就登上飛機。

他也無意間聽到空服員說，在飛行過程中，一名女子反覆進出不同間廁所，而且在每間廁所裡都待了很久，「很顯然……她一整路都躲在飛機後方的廁所裡。」

目前尚不清楚偷渡客如何被揭穿。達美航空聲明指出，「沒有什麼事情比安全事務更重要，這就是為什麼，達美正在針對可能發生的事情，進行一項詳盡的調查，並將與其他航空利益相關者，以及執法部門合作。」