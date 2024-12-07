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扮188cm實習檢察官！騙女送8支iPhone　惡男長相曝光...她超崩潰

▲桃園市鍾姓男子在網路交友軟體認識邱姓女子，誆稱自己是實習檢察官，以各種名義借款，騙取邱女刷卡購置14支iPhone15手機，前後共計36萬餘元。（資料照／記者戴上容翻攝）

▲桃園市鍾姓男子在網路交友軟體認識邱姓女子，誆稱自己是實習檢察官，以各種名義借款，騙取邱女刷卡購置8支iPhone15手機，前後共計36萬餘元。（資料照／記者戴上容翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鍾姓男子謊稱是桃園地檢署身高188公分帥氣「實習檢察官」，去年底在網路交友軟體上認識邱姓女子，交往1個月後以支付房租、生活開銷、車禍事故恐被退訓等名義向邱女周轉借錢，甚至騙取邱女以搜索時手機遺失等名義請求刷卡購買8支iPhone15手機，因鍾男頻頻借款讓邱女啟疑竇報警處理，八德警方當場拘捕鍾男到案。桃檢查出，鍾男以類似詐騙老梗在新北、桃園詐騙多案，偵結依加重詐欺取財等罪嫌起訴。

檢警調查，29歲的鍾姓男子於去年11月間，以租來檢察官袍拍照後修圖，連同網路上找來檢察官辦公室照片等放在交友軟體上，誆稱是桃園地檢署實習檢察官，身高188公分，邱姓女網友加入好友後與鍾交往。2人網路交往逾1個月，去年12月間，鍾男先後以支付房租、保險給付、車禍事故恐遭退訓等理由向邱女借錢周轉，並佯稱領薪水後再奉還，邱女不疑有他陸續匯款4萬5000元至鍾男指定帳戶。

▲桃園市鍾姓男子誆稱是實習檢察官，透過網戀騙取女子刷卡購物詐財。（資料照／記者戴上容翻攝）

▲桃園市鍾姓男子誆稱是實習檢察官，透過網戀騙取女子刷卡購物詐財。（資料照／記者戴上容翻攝）

鍾男見邱女上鉤後，更以手機於執行搜索時遺失，希望邱女在網路購物網站購買8支iPhone15手機，邱女依約刷卡網購寄給鍾男，鍾男見邱女百依百順，連外送平台點餐、網路叫車都要求鍾女幫他刷卡買單，前後騙取共計逾36萬元，邱女起疑，遂要求鍾男簽立本票、按下指印，鍾男於今年1月竟變造証件偽造一張32萬5800元本票寄給邱女，邱女隨後報警處理，八德警方循線拘捕鍾男到案，邱女發現落網的鍾男僅170公分、體重也與他聲稱的不符，當場傻眼。

桃檢調查時，鍾男坦承犯行，詐騙款項均花用殆盡，檢方查出，鍾男以類似網戀詐騙老梗，在新北市詐騙另名也是邱姓女子，騙取逾100萬元，檢方偵結依加重詐欺取財、加重詐欺得利、偽造有價證券、變造國民身分證等罪嫌提起公訴。

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