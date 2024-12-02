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2024桃園仙草嘉年華活動　檢方號召民眾響應「打詐反毒」

▲桃檢結合「2024 桃園仙草嘉年華活動」宣導打詐反毒。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢結合「2024 桃園仙草嘉年華活動」宣導打詐反毒。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地方檢察署以融入民眾宣導識詐的正確觀念及反毒的重要性，結合「2024 桃園仙草嘉年華」活動，在桃園市楊梅休閒農業區舉辦反毒打詐宣導活動，號召「打詐反毒全民動起來」；以『打詐反毒 舉牌拍照』送贈品的互動，與現場民眾進行識詐防詐宣導。

▲『打詐反毒 舉牌拍照』送贈品與民眾和小朋友互動。（圖／桃園地檢署提供）

▲『打詐反毒 舉牌拍照』送贈品與民眾和小朋友互動。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署主任檢察官提到，新興毒品俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯 Etomidate 流竄國內，不只以電子菸形式流入校園造成危害，更已釀多起毒駕肇事造成員警與民眾死亡悲劇，家長及學子都應該特別注意及小心。法務部毒品審議委員會近日已將依托咪酯類毒品從第三級毒品改列為第二級毒品，未來製造、運輸、販賣喪屍菸彈者最高可處無期徒刑、持有者可處2年以下有期徒刑或新臺幣20萬元以下罰金、施用者則處3年以下有期徒刑。

詐騙及毒品問題猖獗，嚴重戕害社會，本署致力打詐反毒不遺餘力，除了強化刑事案件偵辦，更不忘防範宣導。再次呼籲民眾遇到以電話或簡訊方式要求民眾提款、匯款或交付存摺、提款卡的狀況，可撥打165反詐騙諮詢專線或向本署服務中心查證。明辨毒品對社會危害的手段與嚴重性，勇敢對毒品說不，社會安全網需要民眾與政府聯手努力編織強化。

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