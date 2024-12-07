見證大巨蛋迎第一場演唱會！川伯側拍照「1號表情」站觀眾席

▲李四川也進場看周杰倫演唱會。（圖／翻攝自FB／李四川Hammer Lee）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北大巨蛋正式啟用以來，辦過棒球賽、演唱會，台北市副市長李四川就在粉專分享自己在大巨蛋觀看兩場活動的側拍，「在大巨蛋第一次活動的我，看起來仍然那麼嚴肅以待。」照片吸引眾人高喊川伯，「感謝川伯及萬安市長市府團隊，給了台北市這麼好的場地」、「川伯辛苦了！有你真好。」

李四川在粉專「李四川Hammer Lee」發文，PO出兩張「在大巨蛋第一次活動的我」側拍照，分別是第一次看棒球賽和第一次看演唱會的情景。「第一次棒球賽、第一次演唱會，一年了，在大巨蛋第一次活動的我，看起來仍然那麼嚴肅以待。」

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李四川感性表示，「因為有『你』，我們迎來12強的冠軍。因為有『你』，我們迎來二姊、周杰倫、阿妹…美麗的歌聲。相信我們會一天比一天更美好。」最後hashtag「#感謝默默為大巨蛋付出的每一個人。」

貼文引來不少網友比讚，「因為有你們，我們才有現在的12強和舉行演唱會，謝謝川伯和市長還有背後努力的團隊們」、「感謝川伯和萬安市長，大巨蛋的球賽及大型活動觀眾都是好幾萬人，人潮來自全國各地及世界各國，是安全問題也是觀光問題，不能有一點疏失和事故，所以川伯和萬安市長能夠嚴肅看待，真的很不容易」、「感謝川伯及萬安市長市府團隊，給了台北市這麼好的場地，讓大家可以盡情享受運動及娛樂活動！」

國民黨立委洪孟楷也留言，「感謝川哥，讓所有美好運動賽事、表演能在台灣舉行！雙北同感驕傲。」基隆市政府產發處處長林鼎超則直呼，「謝謝李副，因為有您，才有辦法讓大巨蛋有棒球比賽和演唱會。」