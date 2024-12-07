　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自爆與大巨蛋的「第一次」　李四川：感謝默默付出的每一個人

▲台北市副市長李四川曬出自己與大巨蛋的第一次。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

▲台北市副市長李四川曬出自己與大巨蛋的第一次演唱會。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

實習記者石嘉豪／台北報導

天王周杰倫睽違7年終於回到台灣開唱，然而，這也是台北大巨蛋啟用以來的首場大型售票個人演唱會，面對4萬人流進散場的考驗，台北市副市長李四川今（7日）上午有感而發地在社群平台發文坦言，自己無論是在大巨蛋第一次的棒球賽，或第一次的演唱會皆嚴肅以待，他也感謝默默為大巨蛋付出的每一個人。

大巨蛋啟用以來考驗不斷，然而，周杰倫成為首位選定大巨作為個人售票演唱會場地的歌手，這也是周杰倫時隔7年後在台灣開唱，預計每場將吸引4萬名歌迷參與，讓大巨蛋進散場人流管制的問題再度受到矚目。

▲台北市副市長李四川曬出自己與大巨蛋的第一次。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

李四川今日上午在臉書曬出兩張照片表示，無論是第一次棒球賽，還是第一次演唱會，過去一年以來，在大巨蛋第一次活動的他，看起來仍然那麼嚴肅以待。

至於，李四川為何心態如此謹慎？他點出，因為有「你」，我們迎來12強的冠軍；因為有「你」，我們迎來二姊、周杰倫、阿妹……等歌手的美麗歌聲。李四川接著表示，他相信「我們會一天比一天更美好」，也感謝默默為大巨蛋付出的每一個人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高群驚傳濺血意外！　倒臥賣場差點「人生登出」
沒在用載具！她結帳時「好友拿手機給店員刷」　一票看傻：白目
幕後／傅崐萁保證「小妹妹聽叔叔的」卻突襲　綠抓一舉動識破
怒轟吳沛憶不配當立委！　陳玉珍：24小時內不道歉就提告
快訊／王齊麟公開求婚照！「小三」突現身　他笑：我兩個都愛
周末北台灣濕涼　下波冷空氣更強「急凍10度」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／傅崐萁保證「聽叔叔的」布局2天突襲《選罷法》　綠抓一舉動識破

怒轟吳沛憶不配當立委！　陳玉珍：24小時內不道歉就提告

負傷擋下國民黨修《選罷法》　綠委還原始末：心比皮肉傷更痛

質疑民進黨力挺南韓戒嚴仍不道歉　洪孟楷：賴清德出面說清楚

傳雙城論壇中方悍拒「市長來、軍演去」　蔣萬安：腦補太多

陳玉珍對賭「沒穿襯衫就下台」　吳沛憶秀影片：亂提法案的人該下台

自爆與大巨蛋的「第一次」　李四川：感謝默默付出的每一個人

還原傅崐萁抓狂現場　吳思瑤指「見笑轉生氣」：他有些罵給韓國瑜聽的

轟民進黨鴨霸癱瘓院會　王鴻薇：跟尹錫悅戒嚴有啥兩樣？

陳玉珍護航「戒嚴護台」說　王婉諭：徹底忽視台灣人的苦痛歷史

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

幕後／傅崐萁保證「聽叔叔的」布局2天突襲《選罷法》　綠抓一舉動識破

怒轟吳沛憶不配當立委！　陳玉珍：24小時內不道歉就提告

負傷擋下國民黨修《選罷法》　綠委還原始末：心比皮肉傷更痛

質疑民進黨力挺南韓戒嚴仍不道歉　洪孟楷：賴清德出面說清楚

傳雙城論壇中方悍拒「市長來、軍演去」　蔣萬安：腦補太多

陳玉珍對賭「沒穿襯衫就下台」　吳沛憶秀影片：亂提法案的人該下台

自爆與大巨蛋的「第一次」　李四川：感謝默默付出的每一個人

還原傅崐萁抓狂現場　吳思瑤指「見笑轉生氣」：他有些罵給韓國瑜聽的

轟民進黨鴨霸癱瘓院會　王鴻薇：跟尹錫悅戒嚴有啥兩樣？

陳玉珍護航「戒嚴護台」說　王婉諭：徹底忽視台灣人的苦痛歷史

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

扮188cm實習檢察官！騙女送8支iPhone　惡男長相曝光...她超崩潰

中山美穗傳接新劇「已拍完一部份」　隔3年回歸竟成遺作

網傳精神科護師「日忙1.5小時超涼」　學會駁斥：扭曲詆毀專業

「八點檔男星」高群驚傳濺血意外！　倒臥賣場差點「人生登出」

尹錫悅危險！　美學者憂：恐為維持權力「挑釁北韓」

車銀優「高顏值親弟」節目驚喜露臉！　學霸身份被翻出

總統大選重來！疑俄國干預選舉　羅馬尼亞法院裁定投票結果無效

南韓戒嚴後一團亂！學餐人員抗議低薪罷工　孩童「啃麵包」吃不飽

尹錫悅彈劾案若被否決　在野黨誓言「馬上重提」直到通過為止

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

遭控「只穿內衣」意圖製造被性騷　陳玉珍怒：我沒穿襯衫就辭職下台

Z9接任竹市勞青處長挨批寄生！竹市府回應

怒轟吳沛憶不配當立委！　陳玉珍：24小時內不道歉就提告

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

幕後／傅崐萁掛保證「聽叔叔的」不闖《選罷法》　綠眼尖抓一舉動識破

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

重返16歲？蔣萬安穿建中制服唱國歌　致詞10秒結束同學嗨翻

總統府憲兵「天下第一營」爆共諜　國防部：叛國不法勢將受國人唾棄

力挺母校中山女高　蔡英文曝在校排名勉學妹：成績不一定決定人生價值

川普重返白宮　一場顛覆美國未來的政治風暴

抓包「賴清德寫簡體字」　陳玉珍：他是不是被統戰了？

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員

影／控陳玉珍意圖製造被性騷　吳沛憶：主動拉下外套、裡面只穿內衣

陳玉珍對賭「沒穿襯衫就下台」　吳沛憶秀影片：亂提法案的人該下台

更多熱門

相關新聞

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！

周杰倫在台北大巨蛋儘管每場有3.8萬名粉絲能夠進場，仍有大量歌迷未能進場，場外聚集大批粉絲求票，甚至有男粉絲被目擊在場外下跪求票，且前面擺出一疊近百萬的厚厚鈔票，身分被起底是網紅「防彈中年貼弟」，但其實求票的背後真相是為了送癌末粉絲入場，讓人相當感動。

20萬買周董演唱會...沒拿到票　還被揮刀恐嚇

20萬買周董演唱會...沒拿到票　還被揮刀恐嚇

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

bb.q CHICKEN推周杰倫限量演唱會餐

bb.q CHICKEN推周杰倫限量演唱會餐

戴資穎開刀前圓夢聽周杰倫演唱會

戴資穎開刀前圓夢聽周杰倫演唱會

關鍵字：

李四川周杰倫演唱會大巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」　爆粗口點名她：為什麼有票

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面