自爆與大巨蛋的「第一次」　李四川：感謝默默付出的每一個人

▲台北市副市長李四川曬出自己與大巨蛋的第一次演唱會。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

實習記者石嘉豪／台北報導

天王周杰倫睽違7年終於回到台灣開唱，然而，這也是台北大巨蛋啟用以來的首場大型售票個人演唱會，面對4萬人流進散場的考驗，台北市副市長李四川今（7日）上午有感而發地在社群平台發文坦言，自己無論是在大巨蛋第一次的棒球賽，或第一次的演唱會皆嚴肅以待，他也感謝默默為大巨蛋付出的每一個人。

大巨蛋啟用以來考驗不斷，然而，周杰倫成為首位選定大巨作為個人售票演唱會場地的歌手，這也是周杰倫時隔7年後在台灣開唱，預計每場將吸引4萬名歌迷參與，讓大巨蛋進散場人流管制的問題再度受到矚目。

▲台北市副市長李四川曬出自己與大巨蛋的第一次。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

李四川今日上午在臉書曬出兩張照片表示，無論是第一次棒球賽，還是第一次演唱會，過去一年以來，在大巨蛋第一次活動的他，看起來仍然那麼嚴肅以待。

至於，李四川為何心態如此謹慎？他點出，因為有「你」，我們迎來12強的冠軍；因為有「你」，我們迎來二姊、周杰倫、阿妹……等歌手的美麗歌聲。李四川接著表示，他相信「我們會一天比一天更美好」，也感謝默默為大巨蛋付出的每一個人。