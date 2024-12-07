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最慘歌迷！20萬買周董演唱會...沒拿到票　談判還被揮刀恐嚇

記者邱中岳／台北報導

北市警局大安分局在7日凌晨時分，接獲民眾報案，在延吉街一帶有糾紛，警員立刻動員快打警力到場處理帶回在場的3人，雙方因為周杰倫《嘉年華》演唱會壓軸場次的門票起爭執，警方也一併將人帶回，並追緝涉嫌持刀、電擊棒恐嚇的2名共犯。

▲▼2人集資20萬買近20張周董演唱會壓軸門票，沒出貨約退費還被舞刀恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2人集資20萬買近20張周董演唱會壓軸門票，沒出貨約退費還被舞刀恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，34歲的周姓男子、蔡姓男子，共同集資20萬元，向30歲的陸姓男子購買將近20張的周杰倫《嘉年華》演唱會最後一場的壓軸門票，但是因為陸男遲遲無法交票，導致周、蔡帶著女性友人與陸姓男子，相約在北市延吉街附近談判如何解決，陸男出現後解釋，票也是透過朋友取得，但目前確實拿不到票。

導致周、蔡以及陸等3人，當場發生爭執，陸姓男子旁邊的2人認為周、蔡態度不好，立刻上前加入戰局，當場吵成一團，陸的2名友人還拿出刀械、電擊棒做勢攻擊，導致周、蔡認為遭到恐嚇，現場路過民眾見狀也立刻協助報警處理，警方也通知快打警力前往現場。

警方到場後發現僅剩下周、蔡以及陸姓男子等3人，事後了解原委之後，認為陸姓男子一方涉嫌恐嚇、妨害秩序等罪嫌，所以當場逮捕，並將人帶回派出所偵訊，訊後依照相關罪嫌送辦，目前也已掌握其他2人身分追查下落。

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