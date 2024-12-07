顧立雄視導無人機研發成果　展現國軍「智慧化」作戰競爭力

▲國防部長顧立雄視導台南陸軍無人機訓練中心。（圖／軍聞社提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國防部長顧立雄昨（6日）至台南，視導陸軍無人機訓練中心，聽取任務簡報、場地介紹及靜態裝備展示，並觀摩實兵小組作戰演練，展現國軍智慧化作戰的精實戰力，顧立雄表示，國軍將持續推動無人機應用的全方位發展，落實國防自主目標，並強化社會防衛韌性，確保國家安全與區域和平穩定。



顧立雄本次視導的靜態裝備展示中，包括多型無人機、戰甲車防護裝置，這些展示項目，是國軍在無人機技術應用和裝備研發上的最新成果。其中，無人機裝備以偵察與打擊能力並重，並針對未來作戰需求，進行模組化升級。

▲國防部長顧立雄聽取陸軍多元管理專案介紹。（圖／軍聞社提供）

此外，現場展示的戰甲車防護裝置，則採低成本、高效能的「防護柵欄」設計，提升裝備抗擊能力。同時，實兵小組作戰演練模擬未來戰場情境，結合無人機偵察與指引火力打擊，展現快速反應與精確作戰能力。

陸軍還展示了多元管理專案的進展，該項專案藉助數位化管理與智慧科技整合，從訓練、檢查、裝備監控到後勤調度，全面優化管理流程，並透過「資安機制暨軟體功能」提升數據安全與資源運用效益。

▲裝設於戰、甲車上的無人機防護裝置。（圖／軍聞社提供）

顧立雄於觀摩後肯定官兵的表現，並勉勵全體人員持續強化戰術運用，發揮無人機在多領域作戰中的優勢。顧立雄強調，無人機技術的進步，已成為現代戰爭的核心競爭力，陸軍無人機訓練中心以「人人皆能成為無人機操作手」為目標。

最後，顧立雄表示，積極推動無人機操作與戰術應用的專業訓練，充分展現國軍在智慧化戰力建設中的努力與成果，國軍將持續推動無人機應用的全方位發展，落實國防自主目標，並強化社會防衛韌性，確保國家安全與區域和平穩定。