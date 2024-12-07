美國海軍二戰以來最激烈戰鬥　擊落15架無人機、4枚飛彈

▲卡尼號在紅海發射標準二型飛彈（SM-2），攔截多枚胡塞武裝發射的飛彈及無人機。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

伯克級驅逐艦卡尼號（USS Carney, DDG 64）在去年10月19日參與了自二戰以來美國海軍戰艦最激烈的戰鬥，擊落來自胡塞武裝15架無人機與4枚飛彈，艦上官兵回顧當天發生的狀況。

美國海軍表示，卡尼號於2023年9月27日從佛州梅波特海軍基地（Naval Station Mayport）出發，執行部署任務，但在10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊後，局勢迅速升溫，船員們說，當時完全沒有預料到接下來將面對的挑戰。

2023年10月19日當地時間下午4點左右，SPY雷達技術員帕克（Justin Parker）回憶，當天在休息區時，突然聽到緊急廣播，隨後聽到船上飛彈和主砲開火的聲音，意識到並非例行演習，「這是實戰，我們之前從未經歷過，只在訓練中模擬過。」在一場長達10小時的對峙中，成功擊落來自葉門胡塞武裝15架無人機及4枚巡弋飛彈，成為自二戰以來美國海軍戰艦最密集的戰鬥行動。

在以色列展開反擊及加薩地區的軍事行動後，受到伊朗支持且與哈瑪斯結盟的胡塞武裝開始在紅海針對民用商船展開恐怖襲擊，試圖擾亂國際貿易以迫使以色列停止軍事行動。卡尼號在接下來的數月裡進入高度警戒狀態，最終完成51次戰鬥任務，於今年5月10日返回母港，所有船員獲頒自1991年海灣戰爭以來首次授予海軍部隊的「戰鬥行動綬帶」（Combat Action Ribbon）。