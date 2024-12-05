韓檢方受理「尹錫悅內亂」指控！　法界專家曝：1關鍵影響後續調查

▲南韓總統尹錫悅被在野黨控告涉及內亂罪。（圖／大韓民國總統辦公室）



記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間發布非常戒嚴令，軍隊甚至一度包圍國會，然而在歷經3小時鬧劇後隨即解嚴，事後尹錫悅聲稱是受到國防部長金龍顯「建議」才會發布戒嚴令，而金龍顯也為此下台。南韓檢方與高級公職者犯罪調查處（公調處）已經開始審查尹錫悅的行為是否涉及內亂罪，若確定成立則將著手調查。而法界專家也分析，根據成立罪名不同，最終調查尹錫悅的單位也會不一樣。

根據《韓聯社》報導，南韓檢察機構與公調處已經開始著手審查尹錫悅宣布戒嚴一事是否涉及內亂罪。不過目前還未確定此案將由檢方或公調處直接調查，還是轉交給其他機構調查。

根據法律界消息人士指出，南韓在野黨勞動黨、綠色黨以及正義黨對尹錫悅、前國防部長金龍顯以及戒嚴司令官兼陸軍參謀總長朴安洙提出內亂罪控告，首爾中央地方檢察署已經收到相關指控，並將案件分配給公共調查一部處理。

檢方將會針對控告內容進行詳細審查，隨後決定是否由檢察機關直接展開調查，又或是將案件移交給警察處理。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／達志影像／美聯社）



由於南韓2021年調整檢警調查權範疇，因此內亂罪目前不在檢方可直接啟動調查的犯罪範疇內。不過法界人士指出，如果是以「濫用職權」的罪名啟動調查，並將內亂罪列為關聯犯罪，檢方就可繼續對尹錫悅等人展開直接調查。

此外，公調處也受理了由市民團體「司法正義建立行動」對尹錫悅、金龍顯及行政安全部長李祥敏提出的內亂與職權濫用指控，並將案件分配至調查四部進一步處理。

雖然內亂罪並非公調處的管轄範疇，但若該案件與職權濫用等罪行有關，公調處仍可能將其納入調查範圍。目前，公調處正在綜合考慮案件的主要罪名、內亂罪是否屬於其調查範疇以及機構內部人力情況，最終決定是否將案件移交其他機構或公調處直接負責。

現任總統遭遇內亂罪指控並進入司法程序，在南韓歷史上實屬首例。由於案件涉及範圍廣泛且性質特殊，未來恐將持續引發社會高度關注。