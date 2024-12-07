4遊客一早在武嶺「摸來摸去」被看光！即時影像一開全笑翻

記者鄺郁庭／綜合報導

合歡山武嶺是欣賞日出勝地，最近有網友打開即時影像看傻，趕緊跟中橫路況交通資訊站小編回報，「好像有人在你的廟前…那個…」「就是會一直自摸、碰來碰去的那個。」一番引人遐想的話讓工作人員馬上打開即時影像，結果居然看到遊客在武嶺觀景台上「打麻將」，逗趣畫面讓其他網友也笑翻。

▲有遊客在武嶺觀景台上打麻將。（圖／翻攝自FB／中橫路況交通資訊站）

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粉專「中橫路況交通資訊站」6日上午發文，提到有網友私訊告知，「小編…好像有人在你的廟前…那個…」小編納悶回問「哪個？」對方則說「就是會一直自摸、碰來碰去的那個…」因為這句實在太引人遐想，小編當下馬上驚慌地打開即時影像，「然後就出現這個樣子惹…」

從畫面可見，武嶺牌樓前有幾個人圍著坐在一起，但卻不是在取暖，而是擺了一桌麻將。看到截圖後，一票網友笑翻，「一直自摸就不冷啦」、「台灣目前最高（海拔）麻將大賽」、「看來下次就是慈善撲克王大賽了」、「武嶺盃雀神大賽」、「決戰武嶺之巔！」「自摸、碰來碰去，形容得很貼切。」

▲武嶺雀神之戰引來不少遊客圍觀。（圖／翻攝自FB／中橫路況交通資訊站）

還有人曝光後續畫面，麻將桌引來超多遊客觀戰，「還越來越多人。」讓資訊站小編只能回「…」另外，實際回看當時情況，影片4人約9點左右開始打，原本其實是擠在武嶺亭觀景台角落，不久後就把迷你麻將桌移到牌樓前繼續打，還吸引不少人觀戰，快10點才收桌。