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台北1景點「沒什麼好逛的」　假日人潮炸裂！網懂：年輕人超愛去

▲▼西門町,店面,空屋,倒店,逛街,人潮。（圖／記者項瀚攝）

▲外國旅客很愛逛西門町。（示意圖／記者項瀚攝）

網搜小組／劉維榛報導

「西門町為什麼一直人山人海的？」一名網友疑惑直呼，很多商圈都有電影院與UNIQLO，但為何每到假日西門町就擠爆人潮，「明明也沒什麼好逛的，餐廳也沒什麼特別的」，讓他感到不解，「一堆人是去做什麼的？」文章曝光後，網友直呼「年輕的人很多」、「因為李多慧介紹的，韓國人當然會去！」

一名網友在PTT納悶直呼，現在看電影已不必專程跑西門町，卻發現每到假日總會湧入人潮，甚至擠到水泄不通，讓原PO疑惑「這麼多人到底是來做什麼的？」

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原PO提到，西門町「明明也沒什麼好逛的」，國民服飾店UNIQLO分店幾乎全台都有，餐廳選項也沒什麼特別，逛街體驗平平無奇，因此好奇拋問「西門町假日一堆人是去做什麼的？」

底下網友直呼，「年輕的人很多」、「外國人超愛去」、「西門町整個大爆發，就像你去東京必去雷門」、「因為李多慧介紹的，韓國人當然會去」、「觀光客多，外圍一堆旅館／民宿／按摩店，燒烤火鍋店也多，年輕人也會去」、「徒步區夠大啊，捷運一出來就到」、「大馬華人觀光客也不少」、「台北市要多設置徒步區，西門已經示範給你看」、「機捷去西門町比較方便啊」。

事實上，今年截至8月底「台北五大景點」之冠就是西門町商圈，狂吸2021萬人次造訪，甚至輾壓台北101與松山文創園區。

「西門町商圈」位居今年1至8月北市景點人氣之首，北市觀光傳播局分析，是外籍旅客最常遊覽的景點，交通便利是吸引人潮的主因，鄰近捷運台北車站、捷運西門站及機場捷運等，以及有在地小吃加持，更是多元流行文化的聚集地，擁有電影、音樂、文創、塗鴉、刺青、街頭表演、動漫及潮流服飾等多元元素，也有許多優質旅宿。

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