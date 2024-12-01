合歡山塞爆「武嶺變夜市」！民眾曝驚人反差：吸血鬼聚會

▲合歡山武嶺塞爆，變成夜市。（圖／翻攝臉書／合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享）



網搜小組／柯振中報導

合歡山武嶺是熱門的觀光景點，近期只要是假日，就會有許多民眾凌晨上山追日出，武嶺亭附近也因此交通大打結，被戲稱為「武嶺大夜市」，還有人說這是「吸血鬼聚會」，只要等到日出出現後半小時，現場就會自動淨空。

武嶺一直以來都是熱門的觀光景點，加上連日低溫，不少民眾開心上山，希望能夠賞到初雪。不過，就算還沒下雪，也有民眾會趁著假日凌晨上山，希望能夠欣賞到日出。

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美景帶動合歡山的觀光，但當地的交通也因此大打結，台14甲線不但有人逆向行車，更有人將車輛違規停放在路邊，導致凌晨時分塞爆，儼然變成「武嶺大夜市」。

▲▼合歡山武嶺塞爆，變成夜市。（圖／翻攝臉書／合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享）



事實上，為了改善交通亂象，當地警方假日都會編排合歡山交通疏導勤務，由於人流變多，11月底還將勤務時間從凌晨5點提前至凌晨4點。

此外，一名網友在臉書社團「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」分享照片，1日凌晨4點左右，武嶺亭附近塞滿了人車，許多民眾聚集在附近，驚人的車燈將整條馬路照亮，擁擠程度看一眼就能想見。

對此，也有其他民眾戲稱，這可能是上山看12月第一天日出的「吸血鬼聚會」，因為等到日出半小時以後，人群就會迅速自動淨空，相當有趣。