鯊魚血盆大口「咬住遊客頭部」！　驚悚一幕曝光

▲遊客在馬爾地夫潛水遭鯊魚攻擊,頭部被咬住數秒。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

馬爾地夫一名中國遊客與死神擦肩,當他正在胡魯馬利島(Hulhumale)進行潛水活動時,一隻鯊魚突然出現,接著悄悄從他的背後靠近,迅速張開血盆大口朝他的頭部咬過去,所幸他最終奇蹟般逃脫,躲過死結。

SHARK ATTACK IN PARADISE



A tourist in the Maldives experienced a heart-stopping moment when a **bloodthirsty tiger shark** launched a shock attack, attempting to **bite the diver's HEAD off**!!!



The terrifying incident unfolded near Hulhumale, close to the capital.… pic.twitter.com/30nvU10Ecn