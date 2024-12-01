6公尺恐怖大浪把她捲走！　俄女落海最後身影曝光

▲卡蜜拉被大浪捲入水中。（圖／翻攝自X@svtv_news）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯24歲女子卡蜜拉（Kamilla Belyatskaya）與男友前往泰國蘇梅島旅遊，但她不顧危險，帶著瑜伽墊前往觀景台下方的岩石上，結果一道5至6公尺高的大浪襲來，當場把她捲入水中。儘管第一時間她還活著，掙扎漂浮在水面上，但隨後整個人消失。

鏡報、Thaiger等報導，卡蜜拉與男友正在泰國度假，她在29日中午過後乘坐一輛紅色轎車抵達海邊，從後車廂取出一塊瑜伽墊，接著前往觀景台下方的岩石，此處能一覽海灣景色。

▲事發前，卡蜜拉乘坐紅色車輛，從後車箱拿出粉紅色瑜伽墊。（圖／翻攝自Khaosod）

怎知沒過多久，高約5至6公尺的巨浪襲來，卡蜜拉瞬間被捲入水中，在海面上掙扎著。警方透露，當時現場還有一名身分不明男子下水試圖營救，但最終也被海浪淹沒。

隨後救援人員趕到現場，但海況凶險、海浪過大，摩托艇根本無法接近，搜救行動不得不暫停，然而最終並未成功找到失蹤者，唯一發現的物品是漂在洶湧海面上的粉紅色瑜伽墊。

▲海浪一次次地把卡蜜拉淹沒，最終她的身影消失在海面上。（圖／翻攝自X）

蘇梅島救援協會負責人查蓬（Chaiporn Supprasert）指出，第一時間接到通報時，卡蜜拉仍漂浮在水面上，但當趕到現場的時候，她看起來似乎已經沒有生命跡象，海浪一次次地把她淹沒，最終身影消失在海面上。

查蓬也說明，蘇梅島上的海灘均設有警報系統，在季風季節已多次警告遊客，特別是在拉邁海灘等高危險地區，紅旗代表禁止游泳，此次事發地點並非游泳區，而是觀景台，受害者可能對突如其來的海浪感到措手不及。針對這起事件，蘇梅島當局已關閉附近道路，以防發生進一步事故。