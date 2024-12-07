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尹錫悅今早9點發表演說！　彈劾案同步投票「第一夫人獨檢法」

▲▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希20日上午搭乘空軍一號專機啟程飛往英國。（圖／CFP）

▲南韓國會將在7日就總統尹錫悅的彈劾案，以及第一夫人金建希的獨檢法進行表決。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

南韓國會將於7日召開全體會議，對在野黨發起的尹錫悅總統彈劾案進行表決。同時，針對第一夫人金建希的獨立檢察官法案也將在同日進行投票，引發執政與在野兩派的緊張對峙。最新消息指出，自3日發布戒嚴令後便一直神隱至今的尹錫悅，將在台灣時間7日上午9時就彈劾案發表談話。

據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣佈緊急戒嚴，隨後戒嚴司令部發布命令，將一切政治活動禁止。然而，國會4日凌晨緊急召開全體會議，表決通過解除戒嚴的決議案，迫使政府在清晨審議解嚴案並正式解除緊急狀態，而尹錫悅從此就再也不曾露面。

12月4日，以共同民主黨為首的6個在野黨和1名無黨派議員共191人提出彈劾尹錫悅案，並於5日凌晨呈報國會全會。依規定，國會須在24至72小時內進行投票。然而，國會至少需要過半數在籍議員參與，且獲得三分之二以上的贊成票，彈劾案方能通過，因此共同民主黨決定將投票時間定在當地7日晚間5時（台灣時間晚間4時），以爭取更多執政黨國民力量議員的支持。

共和民主黨同日還計劃就「金建希獨檢法」進行表決，該法案旨在調查第一夫人金建希涉嫌操縱股價案。分析認為，民主黨將2案安排在同一天表決，意在爭取國民力量黨內部分議員支持，並防範執政黨集體缺席會議。彈劾案和獨檢法案的表決結果，將對南韓政局走向產生深遠影響。

隨著彈劾案與朝野2黨的鬥爭逐漸白熱化，南韓總統府高層透露，南韓執政黨尚未對針對總統的彈劾案做出決定，而尹錫悅總統將於當地7日上午10時（台灣時間上午9時），針對彈劾案向民眾發表其立場。韓聯社指出，尹錫悅屆時將發表電視談話，但也有媒體指出，尹錫悅考慮透過發聲明的形式，對外闡述其頒布戒嚴的原因。此前，多家韓媒都報導了尹錫悅將發表談話，或是赴國會會見議員的消息，不過尹錫悅卻始終未出面。

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