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移工喝酒起衝突！鐵棍猛擊他弟弟頭部　險出人命下場曝

▲越南籍阮姓移工今年10月間參加同鄉聚會，阮酒後與同鄉起衝突憤而離席，卻找同鄉弟弟出氣，持鐵棍重擊其頭部，經急救後才救回一命。（圖／達志示意圖）

▲越南籍阮姓移工今年10月間參加同鄉聚會，阮酒後與同鄉起衝突憤而離席，卻找同鄉弟弟出氣，持鐵棍重擊其頭部，經急救後才救回一命。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市阮姓越南籍移工今年10月間接受同鄉邀約飲酒，未料2人酒後起衝突，阮男憤而離去，但心生不滿持鐵棍折回尋仇，孰料同鄉離去僅看到其弟弟，阮竟將怒氣發洩其弟弟身上，持鐵棍朝其頭部重擊，導致當場血流如注，經送醫急救有顱骨骨折與顱內出血等傷勢，急救後在加護病房急救才救回一命；桃檢複訊時，阮男否認犯行，辯稱其弟弟與哥哥共同毆打他，檢方不採信其辯詞，偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，阮姓移工於今年10月3日中午接受同鄉邀請至其位於大園區出租宿舍飲酒聚餐，未料2人酒後卻發生肢體衝突，阮男心生不滿離開，但越想越生氣，返回宿舍持不明鐵器返回同鄉宿舍欲尋仇。

未料，同鄉與阮爭吵後離開，阮男正在氣頭上，見屋內僅同鄉弟弟在與人玩牌，阮男把怒氣出在其弟弟身上，持鐵棍朝其頭部重擊，導致當場血流如注，屋內其他移工見狀，趕緊將傷者送醫急救，當晚住進加護病房急救，出現顱內出血、顱骨骨折與頭部撕裂傷等傷勢，經急救多日才救回一命，大園警方據報到場當場查獲阮男到案，並查扣現場鐵器等證物。

桃檢複訊時，阮男矢口否認犯行，辯稱當時傷者與他哥哥共同毆打他，且當時喝醉酒一時氣不過才向被害人報復，並無殺人之意圖，檢方根據警方提供現場照片、醫院診斷證明、傷者與證人指證等資料佐證，認為被告辯詞不足採信，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

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