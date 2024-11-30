為友出氣西瓜刀砍陌生男頭部　男辯正當防衛...法官打臉結果曝

▲桃園市郭姓男子今年5月間陪同友人外出購物，途中遭陌生羅姓男子挑釁且一路吵進住家，郭男情緒失控持西瓜刀朝羅頭部與左腳踝揮砍受傷，經急救才撿回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子今年5月間陪同友人外出購物，返家途中遭陌生羅姓男子挑釁，羅男一路吵進郭男住家，郭突然情緒失控持西瓜刀朝羅頭部、左腳揮砍，導致羅前額與左腳踝被砍傷，其中前額有12公分撕裂傷，經送醫急救才撿回一命；桃園地院審理時，郭男辯稱是正當防衛，法官不採信其辯詞，審結依傷害罪判處拘役55日，仍可上訴。

檢警調查，19歲的郭姓男子於今年5月1日下午5時許陪同林姓友人外出購物返家，行經龍潭區梅龍一街住處途中，遇上陌生羅姓男子挑釁，雙方大吵一架。未料，郭男與林姓友人返回住處時，羅男又追進屋來爭執，郭男突然情緒失控持西瓜刀朝羅男頭部與左腳揮砍，導致羅前額與左腳踝被砍傷，其中前額有12公分撕裂傷勢，經送醫急救才撿回一命。

桃園地檢署調查時，檢方認為郭朝致命頭部揮砍，已有殺人之意圖，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行，但辯稱係正當防衛，法官根據證人、診斷證明書、西瓜刀等事證佐證，法官認為，告訴人雖未經允准擅闖被告居所，但當時未持有武器，被告顯然可採取傷害更小之手段排除該侵害，被告持西瓜刀朝告訴人頭部揮砍之行為，屬防衛過當，具有不法性，被告犯行堪以認定。

法官認為，被告攻擊之動機、手段、告訴人受傷之部位等客觀情狀綜合判斷，尚難認定被告主觀上有致告訴人於死之殺人故意，檢方公訴意旨稱被告具有殺人故意，難認可採。法院予以變更起訴法條；法官審酌，被告犯行致告訴人受有前額12公分撕裂傷，係先受告訴人侵害始實施防衛，且被告始終坦承犯行，並有意願與告訴人和解，犯後態度尚可，法官審結犯傷害罪，處拘役55日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。此外，羅男左腳內踝擦傷部分，法院調查結果，認該傷勢無法證明是被告所為，此部分諭知郭男無罪，還可上訴。