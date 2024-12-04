「超派鐵拳」揍Toyz嗆「殺死你」　超哥涉傷害+恐嚇被起訴

▲網紅超哥因毆打Toyz被依傷害、恐嚇等罪嫌起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅超哥(本名黃伯超)年初不滿開設餐廳的食物味道，被直播主Toyz(本名劉偉健)批評不好吃，當街毆打Toyz，並放話「要殺死你」，「如果你一天還在台灣就別想活著」，Toyz因頭部撕裂傷，四肢等全身多處挫傷，台北地檢署4日依傷害、恐嚇等罪起訴超哥與在一旁出腳踹Toyz的餐廳員工林聖庭。

引爆爭執的「超甲組海鮮·丼飯」原本位於台北市延吉街，目前已經關店歇業，Toyz是在1月20日帶著攝影師和攝影師家人，到店內開直播用餐，超哥得知後回到店內，詢問用餐品質，因Toyz認為醋飯味道不佳，雙方在直播鏡頭前接連爆發多次口角。

▲Toyz曾公開秀出自己頭部被縫了11多針的傷勢。（資料照／記者李毓康攝）

後來Toyz不想繼續用餐，帶著一群人離開，超哥不滿Toyz故意批評賺流量，跟到餐廳外繼續爭執，超哥冷不防開始對Toyz開揍，直播中的畫面也因有1個女性聲音要求別再拍攝，鏡頭被轉朝衝突的另一個方向，最後疑似被放在地上，接下來的直播內容只能聽到打鬥、呼喊聲，Toyz因頭部撕裂傷需縫合10多針後，控告超哥殺人未遂等罪。

超哥事後被檢察官諭令交保5萬元時，對媒體表示，「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」至於Toyz則因另案販售大麻菸彈，被法院判刑4年2月定讞，已經在5月間入獄服刑。檢察官根據路口監視器畫面以及驗傷單，認為超哥並無殺人犯意，只依傷害、恐嚇等罪起訴。