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印尼恐怖虐童！變態保姆朝1歲嬰「潑滾燙熱水」　背部長滿水泡

▲▼印尼恐怖保姆「潑1歲嬰熱水」害燙傷。（圖／翻攝自kumparan）

▲印尼惡劣保姆虐童，朝1歲嬰潑熱水。（圖／翻攝自kumparan）

記者王佩翊／編譯

印尼德波克市一名35歲的保姆涉嫌在托嬰中心虐待一名1歲嬰兒，她趁著替孩子洗澡時，將滾燙熱水潑灑在嬰兒的身上，導致對方背部嚴重燙傷、長出水泡。目前該名保姆已經被警方逮捕，相關案件則進入搜查階段。

根據印尼媒體kumparan報導，警方指出，這起虐嬰案發生在12月2日，案發當天上午5時30分，被害嬰兒的父母因為要前往雅加達工作，像往常一樣把孩子送到托嬰中心，隨後前往雅加達。然而當天上午7時30分，孩子因為要上廁所而哭鬧不止，該名35歲的保姆於是將孩子帶去洗澡。

保姆當時準備了熱水和冷水，準備調配成溫水，因為被害人的母親曾經特別交代，孩子因身體不適，必須用溫水清洗。然而1歲嬰兒在洗澡過程中不斷哭泣，保姆瞬間不耐煩，一怒之下，竟將剛煮好的熱水直接潑在孩子的背部，造成孩子皮膚大面積燙傷，並長出水泡。

事發後，保姆為了掩蓋事實，聲稱受害者是因為塗抹某種藥膏後過敏才會長水泡。她聯繫孩子的父母，並強調背部的水泡是熱水和藥膏相互作用導致。孩子隨後被保姆送往醫院治療，然而院方驚覺不對，懷疑保姆虐童，因此通報警察。

警方調查發現，保姆疑似因為不滿孩子哭鬧，因此才會動手虐童，而保姆本人也承認，自己對在托嬰中心長期工作感到身心俱疲。

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