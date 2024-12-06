滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

▲一名中國籍男子在泰國參加滑翔傘比賽時，意外墜落身亡。（圖／翻攝自MGR Online）



記者王佩翊／編譯

泰國北部碧差汶府（Phetchabun）發生一起滑翔傘墜落的死亡事故，一名58歲的中國籍男子在滑翔傘比賽中不幸墜亡。警方獲報趕往現場後，男子已經沒有生命跡象。目擊者指出，事故當時，死者正在距離地面約100公尺至200公尺高處滑翔，沒想到滑翔傘突然失控，整個傘面纏住死者身體，導致他最終墜地身亡。

根據MGR Online報導，碧差汶府12月5日舉辦了一場滑翔傘比賽，然而當天下午一名中國籍參賽者卻在比賽途中從高空墜落，當場死亡。警方與救援團隊下午3時5分趕往事發地點，但是男子已經沒有生命跡象。

警方表示，事發地點位於碧差汶府龍考區（Lomkao）的一戶住宅庭院內。當他們抵達現場時，發現死者的遺體被滑翔傘包裹著。經確認，死者是58歲的中國籍男子。

目擊民眾表示，死者當時在距離地面約100至200公尺的高度滑翔，沒想到滑翔傘卻突然失控，並開始旋轉，隨後整個傘面就這樣纏繞住他的身體，最終導致他墜地身亡。

警方目前仍在深入調查此次事故的具體原因，同時也將清查滑翔傘比賽是否取得政府許可和執照。

事實上，泰國並非首次發生類似事故，普吉島拉威地區（Rawai）2023年9月也有一名78歲外籍男子因強風到致滑翔傘失控，墜地重傷。孔敬府（Khon Kaen）2023年則有一名高階警官因在滑翔時，轉彎力道過大，導致滑翔傘失控，而他當場墜地死亡。