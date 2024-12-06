川普擬驅逐非法移民至第三國　可能國家曝光

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普誓言加大驅逐非法移民力道，3名消息人士透露，川普政府正擬定一份國家名單，當移民祖國拒絕接收時，可能會把這些人驅逐至第三國。

NBC NEWS報導，這些國家可能但不限於英屬土克凱可群島（Turks and Caicos）、巴哈馬（Bahamas）、巴拿馬（Panama）與格瑞那達（Grenada），但相關後續細節仍不明朗，尚不清楚移民是否能合法留在這些國家工作生活，也還不知道川普政府給出何種壓力以促使這些國家點頭同意。

消息人士指出，川普政府過渡團隊已與上述國家接觸，以達成協議同意接收來自美國的驅逐航班。不只如此，外傳即將上任的川普政府目標是在移民遭逮捕後一周內將其驅逐出境。

消息人士還說，川普也希望墨西哥接收被美國驅逐出境的非墨西哥籍人，但要讓墨西哥政府同意這件事可能不容易，因此川普將利用關稅威脅迫使墨西哥政府接受。

針對相關消息，巴拿馬政府發言人莫拉（Carmen Mora）表示，巴拿馬政府不會對任何假設或傳聞做出回應。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）提到，希望與川普政府達成協議，阻止將其他國家的移民驅趕至墨西哥。巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis）辦公室則指出，川普過渡團隊有提出要求接受其他國家移民的想法，但他堅決拒絕，巴哈馬並無資源滿足這項要求。