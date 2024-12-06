分屍3人「丟鐵桶焚毀」稱在獻祭！　美殺人魔遭判死刑

記者張方瑀／綜合報導

美國德州44歲男子索恩伯格（Jason Thornburg）因謀殺、分屍3人，又涉及另外2件謀殺案，於4日被陪審團判處死刑。據了解，該男子宣稱，自己是受到《聖經》的召喚來執行獻祭。

綜合外媒報導，索恩伯格4日因犯下3起殺人罪遭塔蘭特郡（Tarrant County）陪審團判處死刑。他2021年在沃斯堡（Fort Worth）殺害42歲的盧埃拉斯（David Lueras）、34歲的菲利普斯（Lauren Phillips）和33歲的雷耶斯-馬西斯（Maricruz Reyes-Mathis），還將3人分屍後扔進鐵桶裡焚燒。

▲索恩伯格因謀殺、分屍3人，又涉及另外2件謀殺案，被陪審團判處死刑。（圖／達志影像／美聯社）



根據逮捕令，索恩伯格向警方供認了自己參與謀殺的行為，甚至詳述了他如何行兇；他曾被人目擊於犯案前坐在汽車旅館房間外的椅子上閱讀《聖經》。索恩伯格聲稱，自己是被召喚來「執行獻祭」。

除此之外，索恩伯格還向警方供認，他曾殺害了自己的室友朱厄爾（Mark Jewell），還有女友貝蓋（Tanya Begay），但目前這2人依舊失蹤，無法確認生存與否。

陪審團在塔蘭特郡第三刑事法庭（Criminal District Court No. 3）經過14天的證詞審理後，於上月判定索恩伯格在2021年9月犯下的謀殺罪成立，並駁回了其律師基於精神錯亂為由要求無罪的辯護，最終於4日判處他死刑。

索恩伯格在被判死刑時，面無表情，毫無反應。塔蘭特郡地方檢察官索雷爾斯（Phil Sorrells）發表聲明指出，他與檢察團隊相信，這次審判幫助受害者家屬結束了一場噩夢，並防止更多的傷害發生。

索恩伯格的辯護律師則主張，他應該因精神錯亂而被判無罪。根據法庭紀錄，律師已提出上訴通知書，準備對判決進行上訴。